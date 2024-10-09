Balıkesir Edremit Körfezi'nin en büyük yatırımı, büyük bir hızıyla devam ediyor

Edremit’te katma değerli tarımsal üretime büyük ivme kazandırarak, sera altı genel bitkisel üretim yapısıyla birçok yan sektöre hayat verecek Edremit TDİOSB, çevresel sürdürülebilirlik ilkesi ile altyapı çalışmalarına devam ediyor.

Edremit TDİOSB’de devam eden altyapı uygulama imalatları ve projenin ilerleyişi ile ilgili Yönetim Kurulu, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş başkanlığında toplanarak; gerçekleştirilen ve planlanan uygulama imalatlar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıda açıklama yapan Kaymakam Odabaş; “Edremit TDİOSB’de altyapı çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. OSB’de yapılan imalatların tamamı yerel üreticiden temin edilmekte olup şuan bile Edremit TDİOSB oluşturduğu katma değer ile 270 kişiye istihdam olanağı sunmaktadır. Edremit TDİOSB altyapı işleri kapsamında bölgemizden 270 kişi yüklenici firma ve altyükleniciler uhdesinde istihdam edilmektedir. Hayata geçtiğinde bin 500 kişiye istihdam olanağı sunacak Edremit TDİOSB oluşturduğu çarpan etkisi ile yan sektörler dahil binlerce kişiye iş-aş olanağı sağlayarak ilçe ekonomisine ciddi kazanımlar sağlayacaktır. Bu kapsamda böylesine önemli bir projeye katkı sunan ve destek veren bütün kişi ve kuruluşlara teşekkür ederim” dedi.

Toplantıya; Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Cebeci, Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, Ziraat

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Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker ve Edremit TDİOSB teknik ekibi; İnşaat Teknikeri Kasım Dilekçi, İnşaat Teknikeri Gülden Ablak ve Bölge Müdürü Selma Tekçe hazır bulundu.