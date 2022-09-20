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Balıkçılara önemli uyarı! Alarma geçildi, arama çalışması başlatıldı

Kastamonu’nun Doğanyurt ilçesi açıklarında balıkçıların mayın gördüğünü iddia etmesi üzerine İnebolu Sahil Güvenlik 96. Bot Komutanlığına bağlı ekipler bölgede arama çalışması başlattı. Ayrıca mayın görülmesi sebebiyle bölgede balıkçıların denize açılmaması istendi.

20.09.2022 - 19:28 | | İHA
Balıkçılara önemli uyarı! Alarma geçildi, arama çalışması başlatıldı

Kastamonu’nun Doğanyurt ilçesine bağlı İlyasbey köyünde denize açılan balıkçılar, denizde mayın gördüğünü iddia etti. Balıkçı İlyas Ayar’ın ihbarı üzerine İnebolu Sahil Güvenlik 96. Bot Komutanlığı ekipleri bölgeye gelerek çalışma başlattı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, mayının görüldüğü alanda güvenlik önlemi aldı.

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Ayrıca deniz üzerinde mayın görülmesi sebebiyle balıkçıların ikinci bir duyuruya kadar balığa açılmamaları istendi. Bölgede halen arama tarama çalışmaları devam ediyor.

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