Balık tutma eğlencesi facia ile sonuçlandı

Olay, sabah saatlerinde Seymenli Baraj Göleti kıyısında meydana geldi. Konya'nın Cihanbeyli ilçesinden gelen 4 arkadaş, balık tuttuğu sırada Uğur Sarıkaya'nın oltası otlara takıldı. Sarıkaya, oltayı kurtarmak için gölete girdi. Bir süre sonra da gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve polis su altı arama ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 5 saat süren arama kurtarma çalışmalarında Sarıkaya'nın cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.