GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBalık tüketicilerine uyarı: Buzhane balığı tehlike saçıyor
HaberlerGündem Haberleri Balık tüketicilerine uyarı: Buzhane balığı tehlike saçıyor

Balık tüketicilerine uyarı: Buzhane balığı tehlike saçıyor

07.11.2025 - 01:51Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Balık tüketicilerine uyarı: Buzhane balığı tehlike saçıyor

Akçakoca Balıkçı Barınağı Başkanı Mustafa Karakaş, "Havalar soğuduğu zaman avcılık artacak ve fiyatlar düşecek ama kesinlikle buzhane balıklarını önermiyoruz. Taze ve canlı balık tüketilmesini öneriyoruz" dedi.

Düzce'nin denize açılan kapısı Akçakoca'da balıkçılar avlanmayı sürdürüyor. Denizden balığın az çıkması sebebiyle bazı tezgahlar havuz ve buzhane (dondurulmuş) balıklarıyla desteklenirken, Akçakoca Balıkçı Barınağı Başkanı Mustafa Karakaş'tan vatandaşlara "taze balık" uyarısı geldi.

Karakaş, mezgit, barbun, istavrit ve hamsinin taze olduğunu belirterek, buzhane balıklarını önermediklerini söyledi. Karakaş, "Buzhane ve havuz balıklarını tavsiye etmiyoruz. Biz deniz balıkçısıyız. Bütün bilim adamları buzhane balıklarının iyi olmadığını zaten açıklıyorlar. Şu anda taze balık tezgahlarımızda var. Mezgit, barbun, istavrit ve hamsi kesinlikle taze balıktır ve donmuş değildir" dedi.

Fiyatlara da değinen Karakaş, "Balık az çıktığı için fiyatlar yüksek. Havalar soğuduğu zaman avcılık artacak ve fiyatlar düşecek ama kesinlikle buzhane balıklarını önermiyoruz. Taze ve canlı balık kullanılmasını öneriyoruz" diye konuştu.

Güncel Haberler

Balık tüketicilerine uyarı: Buzhane balığı tehlike saçıyor
#Gündem

Balık tüketicilerine uyarı: Buzhane balığı tehlike saçıyor

Hatay’da doğal gaz patlaması! Çıkan yangında 2 işçi yaralandı
#Gündem

Hatay’da doğal gaz patlaması! Çıkan yangında 2 işçi yaralandı

Tunceli’de kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu; Uzman Çavuş yaşamını yitirdi
#Gündem

Tunceli’de kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu; Uzman Çavuş yaşamını yitirdi