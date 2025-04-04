Bakü’de tarihi anlaşma: Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Bulgaristan imzaları attı

Güney Gaz Koridoru’nun yıllık toplantısı için Bakü’de bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 3 ülkenin bakanlarıyla birlikte Yeşil Elektrik İletimi ve Ticareti Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı’nı imzaladı. Anlaşma ile güneş, rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik, Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye-Bulgaristan rotasını izleyerek Avrupa’ya ulaşacak.

Güney Gaz Koridoru için düzenlenen toplantıda ayrıca TEİAŞ ile AzerEnerji arasında elektrik iletimi alanında işletme anlaşması imzalandı. Anlaşma ile Türkiye ile Nahçıvan arasındaki mevcut elektrik iletim altyapısı modernize edilecek ve mevcut kapasite genişletilecek. İthalat kapasitesi 75 MW, ihracat kapasitesi ise 40 MW olan enterkonneksiyon hattının en verimli şekilde kullanılması sağlanacak. Geçen ay da Iğdır-Nahçivan Doğal Gaz Boru Hattı açılmış ve Nahçıvan’a kesintisiz doğal gaz verilmişti.

GÜNEY GAZ KORİDORU

Güney Gaz Koridoru 11. Danışma Kurulu ve Yeşil Enerji Danışma Konseyi 3. Bakanlar Toplantısı, Bakü’de düzenlendi. Açılışını, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in gerçekleştirdiği toplantıda AB Enerji ve Konut Komiseri ve Danışma Konseyi Eş Başkanı Dan Jorgensen’in konuşmasının ardından bakanlar oturumuna geçildi. Bakan Bayraktar, burada bir konuşma yaparak Türkiye’nin enerji vizyonunu anlattı.

Haberin Devamı

DİYALOGUN ÖNEMİ

Toplantıya olan üst düzey katılımın, bölge ülkelerinin enerji güvenliği konusundaki kararlılığına işaret ettiğini belirten Bayraktar, son uluslararası gelişmelerin enerji arz güvenliği için bölgesel ve küresel diyalogun önemini bir kez daha kendilerine gösterdiğini söyledi.

YEŞİL EKONOMİ

Bayraktar, Güney Gaz Koridoru'nun uzun vadeli enerji iş birliğini sağlamada önemli bir rolü bulunduğunu ifade ederek “Buraya katılanların neredeyse tamamının yeşil ekonomiye yönelik iddialı planları var. Türkiye olarak bu kapsamda iş birliğimizi genişletmeye hazırız.” dedi.

12 MİLYAR METREKÜP HEDEFİ

Türkiye’nin son yıllarda çeşitli altyapı projeleriyle doğal gazda arz güvenliğini attırdığını belirten Bayraktar, “Yeniden gazlaştırma terminallerinin yanı sıra iletim ve depolama kapasitesine yaptığımız yatırımlarla şu anda gaz ihtiyacımızın yarısını sıvılaştırılmış biçimde ithal edebiliyoruz. Ayrıca gaz depolama kapasitemizi 6 milyar metreküpe çıkardık. Önümüzdeki 5 yıl içinde 12 milyar metreküpe çıkarmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

Haberin Devamı

2035 YOL HARİTASI

Bayraktar, geçen yıl Bakü’de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2035 yılına kadar rüzgâr ve güneşte kurulu gücü 120 gigavata çıkarma hedefini ortaya koyduğunu anımsatarak Karadeniz’de bulunan Sakarya Gaz Sahası’ndaki üretimle 3,5 milyon evin ihtiyacını karşıladıklarını bildirdi. Bayraktar, Şırnak-Gabar sahasından günlük petrol üretiminin 80 bin varile ulaştığını kaydederek yeni keşifler için çalıştıklarını ifade etti.

ÖNEMLİ BİR ADIM

Enerji açısından zengin bölgeleri birbirine bağlayan bir ülke olarak bölgesel iş birliğini geliştirmek istediklerini vurgulayan Bayraktar, “Özellikle doğal gaz alanında tedarikimizi çeşitlendirmeye devam ediyoruz. 1 Mart’ta başlayan Türkmenistan'dan doğal gaz ithalatımız, bir taraftan kendi tedarikimizi güvence altına alırken aynı zamanda Orta Asya enerji kaynaklarını Avrupa pazarlarına taşıma hedefi doğrultusunda atılmış önemli bir adımdır. İlk kez sınırımızın olmadığı bir ülkeden boru gazı tedarik etmemiz, çeşitlendirme ve rekabetçi gaz arzı açısından bir dönüm noktası olmuştur.” dedi.

Haberin Devamı

ALİYEV İLE GÖRÜŞME

Bakan Bayraktar, toplantının ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Görüşmede iki ülke arasında enerji alanında yürütülen iş birlikleri ele alındı.

ELEKTRİK ANLAŞMASI

Görüşme sonrasında Güney Kafkasya’da tarihi ve stratejik bir önemi olan Nahçıvan konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Bakan Bayraktar ile Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov’un katıldığı tören ile TEİAŞ ile AzerEnerji arasında işletme anlaşması imzalandı.

KESİNTİSİZ VE GÜVENİLİR

Buna göre; Türkiye ile sınır komşusu Nahçıvan arasında kesintisiz ve güvenilir elektrik iletimi sağlanacak. Nahçıvan’ın enerji arz güvenliği arttırılırken bölgesel elektrik ticareti güçlendirilecek.

Haberin Devamı

KAPASİTE GENİŞLETİLECEK

Anlaşma kapsamında Türkiye ile Nahçıvan arasındaki mevcut elektrik iletim altyapısı modernize edilecek ve mevcut kapasite genişletilecek. İthalat kapasitesi 75 MW, ihracat kapasitesi ise 40 MW olan enterkonneksiyon hattının en verimli şekilde kullanılması sağlanacak.

YUVARLAK MASA TOPLANTISI

İmza töreni sonrasında Azerbaycan, Türkiye, Gürcistan ve Bulgaristan Hükümetleri arasında Yeşil Elektrik İletimi ve Ticareti Projesi 2. Bakanlar Toplantısı gerçekleştirildi. Yuvarlak masa toplantısına Bakan Bayraktar’ın yanı sıra Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Bulgaristan Enerji Bakanı Zhecho Stankov ile Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakan Yardımcısı Vakhtang Tsintsadze katıldı.

4 BAKAN İMZA ATTI

Yuvarlak masa toplantısında, 22 Kasım 2024 tarihinde İstanbul Enerji Forumu'nda mutabık kalınan ve 4 ülkenin yeni enterkonneksiyon hatları ile birbirine bağlanması konusunda ilk somut adım atıldı. 4 bakan, “Yeşil Elektrik İletimi ve Ticareti Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı”nı imza altına aldı.

YEŞİL ELEKTRİK İLETİMİ VE TİCARETİ PROJESİ

Bu mutabakat zaptı ile birlikte 4 ülke arasında yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriğin farklı coğrafyalara iletilerek ticaretinin yapılacağı Yeşil Elektrik İletimi ve Ticareti Projesi hayata geçmiş oldu.

STRATEJİK AVANTAJLAR

Proje; enerji arz güvenliğinin artırılması, voltaj ve frekansın senkronize edilmesi, üretim tesislerinin tam kapasiteye yakın daha verimli çalışması ve üretim ile iletim altyapısının iyileştirilmesi gibi birçok alanda fayda sağlayacak. Bölgenin enerji güvenliğinden altyapının daha verimli kullanımına, ekonomik verimlilikten sürdürülebilirliğe kadar stratejik avantajlar getirilecek.

ELEKTRİK İLETİMİNDE YENİ HAT

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP), Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı (BTE), Iğdır-Nahçivan Doğal Gaz Boru Hattı ve Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı (BTC) ile stratejik bir konumda bulunan Türkiye, bu yeni hat ile elektrik iletiminde de hem Azerbaycan ile ilişkilerini derinleştirecek hem de Avrupa’nın arz güvenliğine katkı sağlamış olacak.