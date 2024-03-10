Bakırköy-Kirazlı metro hattı açılıyor! Günde 1 milyon yolcuya hizmet verecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak İstanbul'un yeni metro hattı Bakırköy-Kirazlı hattını tanıttı.

Uraloğlu, İstanbul'un kent içi raylı sistem ağının geliştirilmesine büyük önem verdiklerini ve bu kapsamda İstanbul’un raylı sistem ağını güçlendiren projeleri birer birer hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi. 2 hafta önce yaya odaklı yeni nesil proje olarak Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nı hizmete sundukları anımsatan Uraloğlu, yarın da İstanbul’un en önemli kent içi ulaşım projelerden biri olan Bakırköy Sahil- Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı'nı başarıyla tamamlayarak hizmete açacaklarını bildirdi.

Uraloğlu, İstanbul’u bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donatma çalışmalarına son yıllarda büyük bir hız kazandırdıklarına işaret ederek, “2022’de Pendik-Sabiha Gökçen Metro Hattı’nı, 2023'te İstanbul Havalimanı-Kağıthane Metro Hattı’nı ve Başakşehir-Çam Ve Sakura Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı’nı, bu yıl ocak içerisinde Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattımızın son halkası Kağıthane-Gayrettepe kesimini, 2 hafta önce de Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı sistem hattımızı İstanbullu vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bunlardan daha önce Gebze-Halkalı Banliyö Hattı daha çok bilinen adıyla Marmaray ve Levent-Hisarüstü Metro Hatlarımızı da hayata geçirmiştik. Tüm bu projelerle İstanbul’da yapımını tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunduğumuz metro hatları toplamda 139,3 kilometreyi buluyor” diye konuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak sadece İstanbul'da kent içi raylı sistem projelerini hayata geçirmediklerinin de altını çizen Uraloğlu, özellikle büyük şehirlerde artan nüfusa ve araç sayısına paralel olarak yaşanan trafik sorununu ortadan kaldırmak için ülkenin dört bir yanında kent içi raylı sistem projelerini hayata geçirdiklerini anlattı. Uraloğlu, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ülkemiz genelinde 12 ilimizde işletme altında olan 935,8 kilometre şehir içi raylı sistem hattının 407 kilometresini biz inşa ettik” dedi.

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8,4 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA 7 İSTASYONDAN OLUŞUYOR

Bakan Uraloğlu, tüm Türkiye'de yapımını tamamladıkları projeler hakkında bilgi vererek, şu anda da yine Bakanlık olarak Kocaeli, Konya, Bursa ve İstanbul’da olmak üzere 7 projede toplam 90,3 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattı inşaatına devam ettiklerini bildirdi. Türkiye genelinde de 371,9 kilometre planlama aşamasında projelerinin bulunduğuna dikkati çeken Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Yarın hizmete açacağımız Bakırköy Sahil- Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı projesinin yanında İstanbul’da yapım çalışmaları devam eden diğer hatlarımız; Halkalı-Başakşehir-İstanbul Havalimanı ve Altunizade – Çamlıca Camii – Bosna Bulvarı Metro Hatlarıdır. İstanbul’daki bu 3 projemizin toplam uzunluğu da 44,4 kilometre. Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattımız 8,4 kilometre uzunluğunda ve 7 istasyonu bulunmaktadır. Özgün mimari tasarımlara sahip 7 istasyonda toplam 105 bin metrekare kapalı alanın inşa ettik ve çevre düzenlemesi ile peyzaj işlerini de tamamladık. Böylece Kayaşehir'den yola çıkan yolcular, Kirazlı’da son bulan bir yolculuk yerine Bakırköy’e kadar tek trenle seyahat edebilecekler. Saatte 80 km hızla günde 1 milyon yolcu bu hattımız ile ulaşım ihtiyacını karşılayacak. Projemizi tamamlayarak, Kirazlı İstasyonunda; Kayaşehir-Kirazlı Metrosu’na, Yenikapı-Bağcılar-Kirazlı Metrosu’na, İncirli İstasyonunda; Metrobüs Hattı’na, Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosuna, Özgürlük Meydanı İstasyonunda; Marmaray, Yüksek Hızlı Tren Hattı’na, Bakırköy Sahil İstasyonunda ise İstanbul Deniz Otobüsü ile entegre olarak kesintisiz ulaşım sağlıyoruz."

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8,4 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA 7 İSTASYONDAN OLUŞUYOR

Bakan Uraloğlu, tüm Türkiye'de yapımını tamamladıkları projeler hakkında bilgi vererek, şu anda da yine Bakanlık olarak Kocaeli, Konya, Bursa ve İstanbul’da olmak üzere 7 projede toplam 90,3 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattı inşaatına devam ettiklerini bildirdi. Türkiye genelinde de 371,9 kilometre planlama aşamasında projelerinin bulunduğuna dikkati çeken Uraloğlu, şöyle konuştu:

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"Yarın hizmete açacağımız Bakırköy Sahil- Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı projesinin yanında İstanbul’da yapım çalışmaları devam eden diğer hatlarımız; Halkalı-Başakşehir-İstanbul Havalimanı ve Altunizade – Çamlıca Camii – Bosna Bulvarı Metro Hatlarıdır. İstanbul’daki bu 3 projemizin toplam uzunluğu da 44,4 kilometre. Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattımız 8,4 kilometre uzunluğunda ve 7 istasyonu bulunmaktadır. Özgün mimari tasarımlara sahip 7 istasyonda toplam 105 bin metrekare kapalı alanın inşa ettik ve çevre düzenlemesi ile peyzaj işlerini de tamamladık. Böylece Kayaşehir'den yola çıkan yolcular, Kirazlı’da son bulan bir yolculuk yerine Bakırköy’e kadar tek trenle seyahat edebilecekler. Saatte 80 km hızla günde 1 milyon yolcu bu hattımız ile ulaşım ihtiyacını karşılayacak. Projemizi tamamlayarak, Kirazlı İstasyonunda; Kayaşehir-Kirazlı Metrosu’na, Yenikapı-Bağcılar-Kirazlı Metrosu’na, İncirli İstasyonunda; Metrobüs Hattı’na, Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosuna, Özgürlük Meydanı İstasyonunda; Marmaray, Yüksek Hızlı Tren Hattı’na, Bakırköy Sahil İstasyonunda ise İstanbul Deniz Otobüsü ile entegre olarak kesintisiz ulaşım sağlıyoruz."

"CUMHUR İTTİFAKI’NIN İSTANBUL İÇİN ÇOK GÜÇLÜ BİR ADAYI VAR"

Bakan Uraloğlu, Cumhur İttifakı'nın önümüzdeki yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesini kazanmak için yarışacak çok güçlü bir adayı olduğuna dikkati çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sayın Murat Kurum ile inşallah İstanbul’u muradına kavuşturacağız. Kendisini, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı dönemindeki hizmetlerden ve özellikle kentsel dönüşüm projelerindeki başarılarından tanıyoruz. İstanbul, temel atmama törenleri değil, ihtiyaçları giderecek proje üstüne projeyi yani gerçek hizmeti bekliyor. İstanbul, hemşerilerimizin dertleriyle dertlenen, tek gayesi sadece İstanbul olan bir belediye başkanını hak ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Murat Kurum ile de İstanbul’un duraklama dönemine son vereceğiz. İstanbul için planladığımız ulaşım projelerini birlikte hayata geçireceğiz. Bu düşüncelerle İstanbul’umuza bu eşsiz projeyi kazandıran en üst kademesinden en alt kademesine tüm yüklenici firma, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü ve Bakanlığımızın tüm çalışanlarına teşekkür ediyor, başarılarının devamını temenni ediyorum."

Öte yandan Bakan Uraloğlu, CNN TÜRK'te yaptığı açıklamalarda ise şunları söyledi:

İstanbul için gerçekten önemli bir hat. Bakırköy Kirazlı arasındaki 8.4 Km uzunluğundaki hattımızı bitirdi. Cumhurbaşkanımızın katılımı ile devreye alacağız. 7istasyondan ulaşıyor. İDO’ya bağlatışının olması çok önemli. Kestiği noktalarda bütün İstanbul’a hizmet edecek. Günde bir milyon yolcuyu taşıyabileceğiz. Diğer ulaşım ağları ile entegre bir şekilde ulaşım sağlayacağız. Çam ve Sakura Hastanesi ile İncirli arası 31 dakikaya düşecek.