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Bakanlıktan vergi ödemesi kararı! 3 ilçede 1 ay ertelendi

Demle, Finike ve Kumluca ilçelerindeki mükelleflerin beyanname ve ödeme süreleri 1 ay ertelendi.

13.12.2022 - 16:16 |
Bakanlıktan vergi ödemesi kararı! 3 ilçede 1 ay ertelendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Antalya’nın Demre, Finike ve Kumluca ilçelerinde selden etkilenen mükelleflerin mağduriyetlerinin önüne geçmek amacıyla vergi ödemelerini 1 ay süre ile erteledi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Söz konusu bölgeler faaliyet gösteren mükelleflerin Aralık ayı sonuna kadar vermeleri gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk edecek vergilerin ödeme süreleri 1 ay ertelenmiştir” denildi.

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