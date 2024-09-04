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Bakanlıktan Vaniköy’deki kaçak yapı için yıkım kararı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın mühürlediği ‘Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’ndeki villanın kaçak eklentilerinin yıkımı, İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerimizin koordinesinde bugün gerçekleştirilecek.

04.09.2024 - 08:11 |
Bakanlıktan Vaniköy’deki kaçak yapı için yıkım kararı

Bakanlığımızın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İBB yetki alanındaki villadaki kaçak inşaatın İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerimizce durdurulduğu hatırlatıldı. Kaçak yapılara ilişkin yıkımın yine il müdürlüğümüz koordinesinde bugün gerçekleştirileceği belirtildi.

Bakanlıktan Vaniköy’deki kaçak yapı için yıkım kararı

Paylaşımda, “Üsküdar Vaniköy’de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde bir takım izinsiz inşai faaliyetlerin gerçekleştiği tespit edilmiş ve ruhsatsız yapılar Bakanlığımızca mühürlenmişti. Tespit edilen alanda yer alan ruhsatsız, kaçak yapılar ve iskânlı yapıdaki eklentilerle ilgili yıkım faaliyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekiplerimiz koordinesinde bugün gerçekleştirilecektir” ifadelerine yer verildi.

 

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