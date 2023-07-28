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Bakanlıktan 'su bitiyor' uyarısı: Halı ve balkon yıkamayın

Havaların aşırı ısınmasıyla birlikte kuraklık kapıyı çalarken Tarım ve Orman Bakanlığı susuz kalmamak için bir dizi tasarruf önerisinde bulundu: Halı ve balkonları yıkamayın, silin. Sebze ve meyveleri kapta yıkayın, daha az su isteyen lavanta yetiştirin...

28.07.2023 - 07:29 |
Bakanlıktan 'su bitiyor' uyarısı: Halı ve balkon yıkamayın

Tarım ve Orman Bakanlığı, önümüzdeki dönemde yaşanabilecek sorunu en aza indirebilmek için vatandaşları suyu verimli kullanmaları konusunda uyardı. Bazı kentlerde kişi başı su tüketiminin ne kadar olduğunu da araştıran Bakanlık, örneğin İstanbul’da kişi başı günlük su tüketiminin 90-130 litre arasında olduğunu belirledi. Gıda israfının da su israfıyla anılması gerektiğine değinildi, iki dilim ekmeği çöpe atmanın bir buçuk ton suyu israf etmek anlamına geldiği bildirildi.

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TARLALAR GECE SULANSIN

Çiftçilerin geleneksel sulama yöntemlerinden vazgeçip modern sulama yöntemlerini tercih etmesini öneren Bakanlık, gündüz sulama yerine gece sulamasınındaha az su harcanmasına neden olacağına işaret etti. Ayrıca önümüzdeki dönemde hem tarımda hem de hanelerde kullanılmak üzere yağmur hasadının öneminde değindi.

AZ SU İSTEYEN ÇİÇEKLERİ EKİN

Su kullanımı konusunda vatandaşları da uyaran Bakanlık, tasarrufa dikkat çekti. Bakanlıktan yapılan uyarılar şöyle:

- Halı ve balkonları yıkamak yerine mümkünse silin.

- Sebze ve meyveleri akar suda değil su dolu kapta yıkayın.

- Çamaşır ve bulaşık makinelerini tam dolu şekilde çalıştırın.

- Az su isteyen lavanta, sarı kantaron, altın çiçeği, zakkum, alevçalısı, misket gülü, kuşburnu, biberiye, adaçayı, katırtırnağı gibi bitkilerden peyzaj düzenlemesi yapın.

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