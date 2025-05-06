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Bakanlık yeni listeyi açıkladı! Sayı bin 418'e yükseldi

06.05.2025 - 15:23Güncellenme Tarihi:
Bakanlık yeni listeyi açıkladı! Sayı bin 418'e yükseldi

Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye atan, taklit veya hile içeren gıda ürünleri listesini güncelledi. Son incelemelerle birlikte, tespit edilen sağlığa zararlı ürün sayısı 222'ye, taklit ve hileli ürün sayısı bin 418'e yükseldi.

2 Ekim 2024 itibarıyla uygunsuzluk tespit edilen her ürün, bakanlığın internet sitesinden paylaşılıyor.

Son incelemelerle birlikte, insan hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş 222 ürün belirlendi.

Taklit ve hile yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı bin 418'e yükseldi

Listeye yeni eklenen markalarda; zeytinyağı ürünlerine tohum yağı karıştırılması, peynirde yağ oranının düşük olması, balda hile gibi uygunsuzluklar tespit edildi.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde birden fazla firmanın süzme çiçek balında hile yaptığı belirlendi.

Listeye 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' adresinden ulaşılabiliyor.

Bakanlık yeni listeyi açıkladı Sayı bin 418e yükseldi

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