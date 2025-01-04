Bakanlık harekete geçti! Sosyal medya fenomenlerine eğitim

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Bilindiği üzere, sosyal medya etkileyicilerinin faaliyetlerini yasal mevzuat çerçevesinde sürdürmeleri amacıyla Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Reklam Özdenetim Kurulu iş birliğiyle “Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri Eğitim Programı” hayata geçirilmiş ve ilki 25 Kasım 2024 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın İstanbul ili Ataşehir hizmet binasında gerçekleştirilmiştir. Tüm gün süren ilk eğitimi 70 sosyal medya etkileyicisi başarıyla tamamlayarak katılım belgesi almaya hak kazanmıştır. Eğitime katılan kişilerin listesi ayrıca Reklam Özdenetim Kurulu’nun internet sitesinde paylaşılmıştır. Böylelikle yasal, etik ve sorumlu pazarlama iletişimi değerlerini destekleyen sosyal medya etkileyicileri, markaların gözünde de kendilerini farklı kılabilmektedir.

İkincisi 9 Ocak 2025 tarihinde yapılması planlanan ve 2025 yılı sonuna kadar 2 ayda bir düzenlenmesi öngörülen bu eğitim programına 100 bin ve üstü takipçisi olan sosyal medya etkileyicileri katılabilecektir. Ticaret Bakanlığı olarak tüketici haklarına ve sosyal medya reklamlarına ilişkin yasal düzenlemeler, sosyal medya paylaşımlarında dikkat edilmesi gereken hususlar, Reklam Kurulu yapısı, işleyişi ve örnek Reklam Kurulu kararları hakkında detaylı bir eğitim verilmektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından sosyal medya faaliyetlerinde vergilendirme ve yasal yükümlülükler hakkında eğitim verilmektedir. Reklam Özdenetim Kurulu tarafından pazarlama iletişiminin temel etik ve yasal kuralları, sorumlu reklamcılık ilkeleri, telif hakları ve kişisel verilerin korunması konuları hakkında eğitim verilmektedir. Bu eğitim programı ile, reklam veren firmalarla çalışan sosyal medya etkileyicilerinin daha şeffaf, güvenilir ve etik bir reklam anlayışını benimsemesi amaçlanmaktadır.

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Programa ilişkin detaylara smeegitimi.com adresli internet sitesinden ulaşılabilmektedir.