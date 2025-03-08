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Bakanlık duyurdu: Kadın hükümlü- tutuklulara 'Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla 'açık görüş' izni

08.03.2025 - 19:52Güncellenme Tarihi:
Bakanlık duyurdu: Kadın hükümlü- tutuklulara 'Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla 'açık görüş' izni

Adalet Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, cezaevlerinde bulunan kadın hükümlü ve tutuklulara 10- 14 Mart arasında açık görüş izni tanınacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un talimatıyla cezaevlerinde bulunan kadın tutuklu ve hükümlüler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle açık görüş yapabilecek. 8 Mart Dünya Kadınlar günü kapsamında Adalet Bakanlığı cezaevlerinde bulunan kadın hükümlü ve tutuklulara 10-14 Mart tarihleri arasında açık görüş imkanı sunacak. Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik kapsamında ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un takdirleriyle yaptırılacak olan görüşlerle kadın tutuklu ve hükümlüler, 1'inci dereceden akrabalarıyla açık görüş yapabilecek" denildi.

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