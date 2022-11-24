GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bakanlık açıkladı! Yeni operasyon başlatıldı
ABONE OL

Bakanlık açıkladı! Yeni operasyon başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Şırnak ve Siirt'te 755 personelin katılımıyla Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün Operasyonu başlatıldı.

24.11.2022 - 10:00 |
Bakanlık açıkladı! Yeni operasyon başlatıldı

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak ve Siirt illerinde “Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 (Gabar Dağı) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün” Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu Timlerinden oluşan 755 personel, 57 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun ilk gününde; nokta istihbaratına dayalı olarak Gabar Dağı bölgesinde icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde tespit edilen 8 adet mağara ve 2 adet sığınak içerisinde 1 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 1 adet havan mühimmatı, 3 adet top mühimmatı, 30 adet piyade tüfeği mühimmatı, 2 teröriste ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları, 1 adet dürbün, 1 adet sırt çantası, 1 adet uyku tulumu, 22 parça muhtelif giyim malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler imha edilerek mağara ve sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.

GÜNCEL HABERLER

Prenses Diana'nın tacının ardındaki sır ortaya çıktı! 2015 yılına kadar görülmemişti

Prenses Diana'nın tacının ardındaki sır ortaya çıktı! 2015 yılına kadar görülmemişti

Kartla ödeme tutarı Ekim ayında yüzde 129 arttı

Kartla ödeme tutarı Ekim ayında yüzde 129 arttı

Kim Jong-Un'un kız kardeşi meydan okudu: ABD'nin sadık köpeği

Kim Jong-Un'un kız kardeşi meydan okudu: ABD'nin sadık köpeği