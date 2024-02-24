Bakanlık açıkladı! 508 milyon liralık kaçak eşya ve araç ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Tekirdağ’da önlenen kamu zararı ile birlikte 158 milyon liralık operasyon gerçekleştirildi. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Tütün Özel Ekibi ile Tekirdağ Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli, tütün ve tütün mamulleri üretim ve dağıtımı yapan firmalara yönelik denetimlerde bulundu. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yapılan denetimlerde bir depoda 3 bin 200 içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron, 5 milyon 85 bin 400 sahte bandrollü makaron ve 2 bin 445 kilogram sahte bandrollü kıyılmış tütün ile 480 bin lira ele geçirildi. Malkara ilçesinde faaliyet gösteren iş yerinde yapılan denetim kapsamında, merdiven altı sigara üretiminde kullanılan makine, 348 bin 800 makaron, 58 bin 840 sigara, 46 kilogram tütün ele geçirildi. Şüpheliler hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili 1 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Malkara'da makaron üzerine üretim yapan bir fabrikada yapılan incelemelerde ilgili fabrikanın ham madde alış, satış ve kullanım değerleri incelenmesi sonucu uyumsuzluk tespit edildi. Kayıt dışı üretim dolayısıyla 150 milyon lira kamu zararı ortaya çıkarıldı. Firmanın ham madde alış satış ve üretimleri incelenmek üzere Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün Alkol Daire Başkanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirimde bulunuldu.

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3 İLDE 328 MİLYON LİRALIK KAÇAK EŞYA ELE GEÇİRİLDİ

Mersin, Kocaeli ve Ankara'da gerçekleştirilen çalışmalarda, yaklaşık 328 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi. Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen istihbarat çalışmaları neticesinde, içerisinde PVC ham maddesi bulunduğu beyan edilen şüpheli bir konteyner takibe alındı. Konteynerin araç üzerinden indirildiği, aynı araca aynı numarayı taşıyan başka bir konteynerin yüklendiği görüldü. Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından suçüstü yakalanan araç durduruldu. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda, koliler içerisinde, 322 bin güneş gözlüğü, 62 bin 200 dereceli gözlük, 15 bin güneş gözlüğü camı, 1400 oyuncak, 2 bin 350 şarjlı çocuk diş fırçası, 21 bin 950 tuşlu cep telefonu tespit edildi. Kaçak eşyaya el konulurken şüpheliler hakkında adli soruşturma başlatıldı. Kocaeli'de elektronik kontrol sistemleriyle yapılan kontroller sonucu bir konteyner şüpheli değerlendirildi. Konteyner, Gümrük Muhafaza ekiplerince X-Ray tarama sistemine sevk edildi. Şüpheli yoğunluk gözlenmesi sonucu konteynerde detaylı arama yapıldı. Arama sırasında beyan harici olduğu belirlenen; 9 bin 413 hoparlör, 4 bin 550 manyetik akıllı şarj cihazı, 128 bin kablolu kulaklık, 5 bin AUX kablo,11 bin 960 UXB kablo, 2 bin telefon tutucu, 1500 mikrofon,13 bin 980 kamera koruyucu cam, 218 bin 320 karton kutu, 2 bin 390 MP3 oynatıcı olmak üzere toplam 497 bin 547 beyan harici kaçak eşya ele geçirildi. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezi ve Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nün Başkent'te müşterek yürüttüğü operasyonda ise Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Kontrol Merkezi'nin geliştirdiği program üzerinden yapılan tespit sonucu önce şüpheli bir TIR takibe alındı. Güzergah ihlali yaptığı anlaşılan araca operasyon düzenlendi. TIR'da yapılan incelemeler sonucu aracın halatlarının kopuk olduğu, aracın dorsesinde gümrük güvenlik mührünün olmadığı anlaşıldı. Bunun üzerine ekiplerin detaylı arama işlemine geçmesi üzerine fotokopi makinası, yazıcı, dermapen, koruyucu gözlük ve koruyucu maske cinsi eşyalar ele geçirildi.

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4 İLDE 7 LÜKS OTOMOBİLE EL KONULDU

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Gümrük Muhafaza birimlerince Artvin, Denizli, Trabzon ve Şırnak'ta yürütülen risk analizi çalışmaları ve yapılan kontroller neticesinde, şüpheli görülen kişi ve taşıtlara ilişkin bakanlık sistemlerinden sorgulamalar gerçekleştirildi. Turistik kolaylıklar kapsamında, geçici olarak Türkiye'ye getirilen lüks otomobillerin yurt içinde bırakıldığı, ilgili kişilerin ise taahhütname vermeksizin araçsız yurt dışına çıkış yaptığı saptandı. Geçici ithalat rejimini suistimal etmek suretiyle Türkiye'ye getirilen ve yurt içinde usulsüz bir şekilde kullanılan yaklaşık 22 milyon lira değerinde toplam 7 otomobil ele geçirildi. (

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