Bakanlar, Süper Lig'e yükselen Yüksekova Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı’nın kupa törenine katıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Levent Ergün, Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, 3’üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Ferhat Vural, kanaat önderleri ve siyasi parti temsilcileri tarafından karşılandı. Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Milli Savunma Bakanı Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak ve kuvvet komutanları Şırnak'a geçmeden önce Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı ile birlikte pazar günü oynanan final maçında Dudullu Spor'u 1-0 yenerek Süper Lig'e yükselen Yüksekova Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı’nın kupa törenine katıldı.

'SİZLER BAŞARINIZLA TARİHE GEÇTİNİZ'

Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, geçen yıl 2'nci Lig’den 1'nci Lig’e, bu yıl da Süper Lig'e çıkan Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımı’nı başarısından dolayı kutladıklarını belirtti. Yüksekova Spor'un tarihe geçtiğini söyleyen Bakan Güler, "Ben de 1'inci Lig ve Play-Off maçlarınızı çok yakından ilgiyle ve heyecanla takip ettim. En son zaferi getiren pazar günkü maçta üstün bir performans sergilediniz. Sizlerle ne kadar gurur duyduğumuzu da bir kez daha ifade ediyorum. Elbette bu başarının arkasında kulüp yöneticilerinin, teknik ekibin ve kıymetli ailelerinizin de büyük payı var. Bu vesileyle takımınızın başarısı için büyük emek sarf eden başkanımıza, antrenörlerimize ve değerli ailelerinize de özellikle teşekkür ediyorum. Değerli evlatlarım, sizlerin başarısı yalnızca bir kupa kazanmak değildir. Bu Yüksekova'dan yükselen umut dolu bir başarı hikayesinin ve kadınların sahada olduğu kadar hayatta da ne kadar güçlü olabileceklerinin bir ispatıdır. Sizler sadece birer sporcu değil, aynı zamanda rol modelsiniz. Çocuklara, genç kızlarımıza hatta yetişkinlere 'Ben de yapabilirim' dedirten bir ilham kaynağı oldunuz. Öyle ki elde ettiğiniz sportif başarılar kızlarımızın ve kadınlarımızın spora katılımını teşvik ediyor. Onlara örnek oluyorsunuz" dedi.

BU BÖLGE TERÖR BELASINDAN ARINDIRILDI

Yüksekova'nın değişen ve gelişen yüzünü, sporda başarılı olan gençlerin temsil ettiğini anlatan Bakan Güler, “Öte yandan, bölgemizin terör belasından arındırılmasıyla birlikte sizler gibi azimli ve yetenekli gençlerimiz, sahip oldukları yüksek potansiyeli özgürce ortaya koyma fırsatını da bulmuştur. Artık yalnızca hayal etmekle kalmıyorsunuz. Hayallerinizi sahada, pistte ve minderde gerçeğe dönüştürüyorsunuz. Bugün Türkiye'nin dört bir yanından çıkan sporcular, farklı branş ulusal ve uluslararası arenalarda elde ettikleri şampiyonluklar ve derecelerle bizlere tarifsiz gurur yaşatıyorsunuz. Nitekim kayak da Hakkari’mizin yükselen turizm ve marka değerini temsil eden önemli bir spor dalıdır. Öyle ki Türkiye Kayak Milli Takımı’nın yüzde 30'nu da Hakkarili sporcular oluşturuyor. Özellikle Mergabütan Kayak Merkezi'nin hizmete alınması da kayak sporunun Hakkari'deki gelişimine büyük katkı sağlamış. Bu bağlamda, şehrimiz pek çok yarışmaya da ev sahipliği yapmıştır. Netice itibarıyla hangi branştan olursa olsun, tüm sporcularımız hem ilimizin hem de ülkemizin iftihar kaynağı olmuştur. Sayenizde geleceğe dair umutlarımız daha da büyüyor. Yarınlara olan inancımızla güçleniyor. Değerli sporcularımız, bugün geldiğimiz noktada hem Hakkari’miz hem Yüksekova’mız her alanda yeni yatırımlarla kalkınmaya ve gelişmeye devam ediyor. Hakkari'de futbol ve kayak dışında diğer spor branşlarına da büyük bir ilgi var. Artık Hakkari spor organizasyonlarıyla, özellikle kış sporları ve turizm potansiyeliyle bir cazibe merkezi olmaya başladı. Nitekim bu güzel şehrimizde yaylacılıktan doğa turizmine, ulusal ölçekli turnuvalardan kayak ve dağcılık sporlarına kadar her geçen gün organizasyon çeşitliliğinin arttığını memnuniyetle müşahede ediyoruz. Öte yandan, Hakkari Türkiye'nin en genç nüfusu ile her geçen gün lisanslı sporcu sayısını da artırıyor. Hakkarili gençlerimiz birçok sporda hem ulusal hem de uluslararası müsabakalarda şehrimizi ve ülkemizi büyük bir başarıyla temsil ediyor. Çeşitli spor dallarında derece elde eden bütün sporcularımızı kutluyorum. Kendilerini yetiştiren hocalarına, ailelerine, desteklerini esirgemeyen okul yönetimlerine ve mülki idareye de teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığımıza da spor tesislerinden gençlik merkezlerine, sosyal aktivite alanlarından yürüttüğü çeşitli projelere kadar birbirinden kıymetli icraatları hayata geçirerek Hakkari'nin bu alandaki yükselişine büyük katkılar sunmaktadır. Bu kapsamda, Sayın Gençlik ve Spor Bakanımıza katkıları nedeniyle de şükranlarımı sunuyorum. Tüm bu çabalarımız bölgenin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak ve Hakkarili kardeşlerimizin huzur ve istikrar ikliminde refahlarını artırmak içindir. Kıymetli sporcularımız, başarı kolay elde edilen bir olgu değildir. Sizler uzun saatler süren yoğun antrenmanlar, fedakarlık, istikrarlı çalışma ve takım ruhunun sahaya yansımasıyla bu sonuçlara ulaştınız. Unutmayın ki başarı bir varış noktası değil, sadece bir yolculuktur. Artık Türkiye Kadınlar Süper Ligi'nde Hakkari'yi 2 takımımız temsil ediyor. Kadın futbolundaki en yüksek mücadele alanı olan Süper Lig'deki 14 seçkin takımdan 2 tanesi Hakkari ekibi olması bizler için de ayrı bir mutluluk vesilesidir. İnanıyorum ki hem Yüksekova Spor hem de Hakkari Gücü'nün mücadelesiyle güzel Hakkari’miz sporda ve kadın futbolunda Türkiye'nin marka şehri olma yolunda emin adımlarla ilerleyecektir. Sizlerden yeni sezonla da büyük başarılar bekliyoruz” diye konuştu.

BAKAN BAK: HAKKARİ, SÜPER LİG’DEKİ TAKIMLARIN KORKULU RÜYASI OLACAK

Yüksekova Spor Kadın Takımı’nın başarısıyla gurur duyduklarını söyleyen Gençlik ve Spor Bakanı Bak, “Şampiyonluk takım olmak demek, birlikte ağlamak, birlikte gülmek demek, teknik ekibiyle, takım kaptanıyla, sporcularıyla, taraftarıyla, yönetimiyle büyük bir başarı hikâyesi demek. Salondaki gençler, salondaki coşku, taraftarın desteği, Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, Türkiye'de spor tesisinde yapılan devrimler, takımlarımızın başarıları ve bunların yanında sağlanan olanaklarla daha büyük başarılar elde edeceğiz. Bu güzel bir hikaye. İşte bu gurur tablosu. Burada gençlerin azmini, kızlarımızın gücünü Türk kadınının gücünü görüyoruz. İşte Türk kadını, işte Hakkari'nin gençleri, işte Hakkari'nin kızları. Kayaklı koşuda milli takımın yüzde 30'unu buranın gençleri sağlıyor. Daha büyük başarılar gelecek. İçinizden Avrupa şampiyonları çıkacak. Burası Süper Lig’de herkesin korkulu deplasmanı olacak. Sayın Bakanımız Yaşar Güler'e çok teşekkür ediyoruz. Kendisi bizi de motive etti. Dedi ki, ‘Orada gençler var, kızlarımız var, futbol takımı var. Onların heyecanı beni de mutlu etti’ dedi. Biz de destek vermeye başladık. Kendisi çok yakından takip etti. Şampiyon oldunuz, tebrik ediyorum. Milli takımımız Macaristan'ı içeride 3-1 yendi. Deplasmanda da 3 yıldır yenilmediği sahada 3-0 yenerek A Lig’ine çıktı. Milli takımımızı da tebrik ediyoruz. Yeni bir jenerasyon var. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da büyük başarılar elde ettiler. Yine modern stadyumlarıyla 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı organize eden bir Türkiye var. İnanıyoruz ki büyük şampiyonlar büyük başarılar buranın gençleriyle olacak" dedi.

BAKAN YUMAKLI: SİZİN BU BAŞARINIZ AKRANLARINIZA ÖRNEKTİR

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı da Hakkari ve Yüksekova'nın pırıl pırıl gençlerini sevgi ve saygıyla selamladıklarını belirterek, "Değerli kardeşlerim Yüksekova Kadın Futbol Takımı olarak Türkiye'ye o kadar büyük bir mesaj verdiniz ki; Türkiye'nin kadını da erkeği de başarmak istediği zaman bunun önüne hiçbir şey duramaz. Biz bugün şu kupa ile bunun örneğini görüyoruz. Ama sizin cesaretiniz, sizin bu başarınız Türkiye'deki bütün akranlarınıza, bütün kardeşlerinize birer örneklik teşkil edecek. Ben bu başarıda katkısı olan kimler varsa tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Bu pırıl pırıl gençlerin çok daha büyük başarılarla hem Hakkari'ye hem Yüksekova'ya hem de Türkiye'ye çok önemli katkılarda bulunacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Bakanlar, daha sonra sahneye davet edilen Yüksekova Spor Kadın Takımı futbolcularını tek tek tebrik edip madalyalarını vererek şampiyonluk kupasını beraber kaldırdı, sporcuların sevinçlerine ortak oldu. Bakanlar, daha sonra Yüksekova 3’üncü Piyade Tümen Komutanlığına geçti.