Bakanlar deprem bölgesinde! Konut için ilk kazma vuruldu! Bakan Kurum açıkladı, işte örnek proje ve daireler...

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem felaketi sonrasında çalışmalar hızla devam ediyor. Vatandaşların konutlarının yapımına hızla başlandı. Projelendirme, zemin etüdü gibi teknik konular tamamlandıktan sonra uygun olan alanlar için sözleşmeler imzalandı ve Inşaat başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.

HASARLI BİNA UYARISI

Ağır hasarlı ve yıkılacak binalarda kesinlikle eşya alınmaması gerektiğini söyleyen Soylu, artçıların devam ettiğini ve bu binaların yanından dahi geçilmemesi gerektiğinin uyarısında bulundu. Bakan Soylu'nun açıklamaları şu şekilde:

Bizim temel mantığımız şudur; Burada çok büyük bir afet oldu. Burada hiç kimseyi dışarıda bırakmayacak, destek olabileceğimiz şartları değerlendireceğiz. Ev sahipleri de kiracılar da konteyner kentlere gelebebilecek. Öncelik şart yakınlarını kaybedenlerde olanlar. Bundan önce de depremlerle karşılaştık. Malatya'lı kardeşlerimiz şunu bilsinler; Malatya'da işimizi tamamlamadık. Hep birlikte 4x4'lük yapmadan bu bölgeden deprem bölgesinden çıkmamız mümkün değildir. El birliğiyle yaptık, çıktık. Cenabı Allah zorumuzu kolaylaştırsın, milletimizi bize mahcup etmesin.

Bakan Soylu'nun ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamalarda bulundu. Demografik ve kültürel yapıyı değerlendirerek çalışıldığın altını çizen Bakan Kurum 'Yeni Malatya'ya ilişkin kararları istişare ettik. Yeni Malatya, Doğanşehir, Akçadağ'ı inşa edeceğiz' dedi. İşte Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:

"1 YIL İÇİNDE TESLİM EDECEĞİZ"

Malatya'daki konutları 1 yıl içerisinde inşa edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla konutlarımızı 1 yıl içerisinde etap etap yapacağımızı ve söz verdiğimiz sürede teslim edeceğimizi aktarmak isterim. İncelemelerimiz de devam ediyor ve Malatya'da hasar tespiti yüzde 80 seviyelerine gelmiştir. Bu oran il ve ilçe merkezlerinde yüzde 98 seviyesindedir. 1 milyon 316 bin binanın incelenmesi tamamlandı. 173 bin bina ağır hasarlı, yıkık ve acil yıkılacak durumda.

"MASTER PLANI HAZIRLIYORUZ"

Şehirlerin merkezlerinde master planlar hazırlıyoruz. Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut projesi olacak. Malatya'da şehir merkezinde 3-4 katlı evler yapılacak. Esnaflarımız için de geçici iş yerlerini AFAD kontrolünde yapmaya başlıyoruz. Bu ticari ünitelerin yapımına da inşallah başlayacağız. Malatya'mızda 500 konutumuzu belirlediğimiz Gelincik Tepesi'ne yaptık. Çalışmalara başladık. Zemin artı 3-4 katı geçmeyecek, altında dükkan olmayacak.

DEPREM BÖLGESİNDE İLK KAZMA VURULDU

Öte yandan deprem bölgesinde vatandaşların konutlarının yapımına hızla başlandı. Projelendirme, zemin etüdü gibi teknik konular tamamlandıktan sonra uygun olan alanlar için sözleşmeler imzalandı ve İnşaat başladı.

Bakan Murat Kurum'un Twitter'dan yaptığı açıklamaya göre TOKİ vasıtasıyla Nurdağı ve Islahiye'de ilk etapta yapılacak 855 konutun inşası için ilk kazma vuruldu.

73 BİN 972 KÖY EVİ YAPILACAK

Bakan Kurum "Deprem bölgemizi ihya ve inşa sürecinde 73 bin 972 köy evi yapacağız. Güvenli, sağlıklı, yöreye uygun evlerimizi ahırı, bahçesi, özgün mimarisi ile inşa edeceğiz!" dedi.

6 AY SONRA HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLECEK

Bakan Kurum, afet bölgesinde kurulacak olan yeni şehirlerin fay hattından uzak bölgede yapılacağını, konutların 6 ay sonra etap etap hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi.

ADIYAMAN

Mart-Nisan sonuna kadar Adıyaman`da yaklaşık 26 bin konutun yapımına şehrin rezerv alanlarında başlanacak. Kentte, 9 bin 896 da köy konutu yapılacak.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde toplam 2 bin 500 konut inşa edilecek. Gölbaşı ilçesinde ise 5 bin konut inşa edilecek.

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Erikdere Mahallesi`nde ise 1242 konut yapılacak. Adıyaman Merkez İndere Mahallesinde de 4 milyon 850 bin metrekare alan üzerine 3 etapta toplam 26 bin konut inşa edilecek. Adıyaman Merkez Örenli mahallesinde ise 108 ada 8 parsel üzerine 4 bin konut yapılacak. Tut ilçesine 850 konut yapılacak.

GAZİANTEP

Gaziantep'te, mart-nisan sonuna kadar 18 bin 500 konutun yapımına şehrin rezerv alanlarında başlanacak. Depremin yıkıma neden olduğu köylerde ise 9 bin 500 konut inşa edilecek.

Depremin en çok yıkıma sebep olduğu ilçelerden olan Nurdağı'nda 6 bin 11 konut inşa edilecek.

Gaziantep'in Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerine ise toplamda 7 bin konut yapılacak. İslahiye ilçesinde de 4 bin 446 konut inşa edilecek.

HATAY

Depremin en çok yıkıma neden olduğu illerden biri de Hatay'dı. Kentte, belirlenen alanlarda 15 bini köylerde olmak üzere toplamda 55 bin konut inşa edilecek. Depremin en çok hissedildiği ilçelerden Antakya'da, 83 bin konut inşa edilecek. Kesinleşen alanlarda konutların yapımına mart-nisan sonuna kadar başlanması planlanıyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde belirlenen alanlarda 4 bin konut inşa edilecek.

Kırıkhan ilçesinde de 1000 konut yapılması planlanıyor.

KAHRAMANMARAŞ

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ise kesinleşen alanlarda 45 bin konut ve 13 bin köy evi inşa edilecek. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Ağyar Mahallesi'nde 650 konut inşa edilecek.

Türkoğlu ilçesinde belirlene alanlara ise toplamda 3 bin 200 konut yapılacak.

MALATYA

Mart-nisan sonuna kadar Malatya`da 44 bin 700 konutun yapımına kesinleşen rezerv alanlarda başlanacak. Köylerde ise 17 bin 990 konut inşa edilecek. Malatya'nın Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde belirlenen alanlara toplam 43 bin konut inşa edilecek.

OSMANİYE

Osmaniye'de, kesinleşen rezerv alanlara 9 bin 550 konut, 1378 köy evi yapılacak. Osmaniye Merkez'de, belirlenen alanlara etaplar halinde toplam 7 bin konut inşa edilecek.

KİLİS

Kilis Merkez'e bağlı Deveciler Mahallesi`nde belirlenen alanlara 1290 konut yapılacak.

ADANA

Adana'nın Çukurova ilçesi Şambayadı bölgesine 2 bin 500 konut yapılacak.

ELAZIĞ

Elazığ'da da Merkez Yemişlik Mahallesi'nde de belirlenen alanlara yeni konutlar inşa edilecek.