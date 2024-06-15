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Bakan Yumaklı'dan orman yangınları ile ilgili yeni açıklama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaz aylarındaki orman yangınlarına hazırlıklara ilişkin açıklamalarda bulundu.

15.06.2024 - 12:22 |
Bakan Yumaklı'dan orman yangınları ile ilgili yeni açıklama

Bakan Yumaklı açıklamasında şu ifadeleri kullandı; Rezerv güçlerimizi de dahil edersek 14 İHA, 26 uçak, 105 helikopter ve 5 bin 172 kara aracıyla yangınlara müdahale ediyoruz. İHA’larımızın yanında 184’ü akıllı olmak üzere 776 kulemizle ormanlarımızı 7 gün 24 saat izliyoruz.

Sadece 1 Haziran ve 14 Haziran arasında 263’ü orman olmak üzere yaklaşık 590 yangına müdahale ettik. Haziran ayında günde ortalama 19 orman yangını çıktı. Yalnızca dün 28 orman yangınıyla mücadele ettik.

 

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