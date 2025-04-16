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Bakan Yumaklı, zirai dondan zarar görenlere verilecek destekleri açıkladı

16.04.2025 - 13:56Güncellenme Tarihi:
Bakan Yumaklı, zirai dondan zarar görenlere verilecek destekleri açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai dondan etkilenen üreticiler için "'İllerimizdeki valilerimizle görüşüyoruz. Sigortasız üreticiye destek olacağız. Mahvolduk' açıklaması yapmak sorumsuzca tutum." dedi.

Tarım ve Ormancılık Bakanı İbrahim Yumaklı, birçok çiftçiyi etkileyen zirai don olayı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yumaklı şu ifadeleri kullandı: "34 ilimizde zirai dondan etkilendi. Sigortası olanlar tespit çalışması biter bitmez derhal ödemeleri yapılacak. Bu bir takvim. Sigortası olmayan üreticilerimiz için yapmış oldukları giderleri hesaplayarak karşılayacağız. Ödeme gibi bir takvimi uygulayacağız.

Bakan Yumaklı, zirai dondan zarar görenlere verilecek destekleri açıkladı

Bütün yoğunluğumuzu bu işe vereceğiz. Bir sefer olduğunda hasar çok büyük oluyor. Malatya’da kayısı ağaçlarında büyük hasar var. Önümüzdeki sene meyve verebilmesi için yapılması gerekenler var. Bundan sonrası için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Don hadisesi başladığından beri çok yoğun görüşme trafiği gerçekleştirdim. Sayın cumhurbaşkanımıza durumu arz ettim. Her zaman olduğu gibi üreticimizin yanında olmakla ilgili talimatlarını bize verdi. Üreticilerimize büyük geçmiş olsun diliyorum."

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SİGORTA POLİÇE BEDELİNİN YÜZDE 70'İ DEVLETTEN

Bakan Yumaklı "Tarım sigortasının poliçe bedelinin yüzde 70’i devlet tarafından karşılanıyor. Dondan korunmak için gerekli ihtiyaçların da yüzde 50’sini karşılıyor. Lütfen tarım sigortasını yaptırın." dedi.

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