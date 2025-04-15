 Bakan Yumaklı, zirai dondan etkilenen illerin milletvekilleriyle görüştü

Edinilen bilgiye göre, Bakan Yumaklı, nisan ayında meydana gelen zirai don olayına ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı'nda düzenlenen değerlendirme toplantısında, bakan yardımcıları, ilgili genel müdürler ve bölge milletvekilleriyle bir araya geldi.

Toplantıda, sahadan gelen veriler doğrultusunda don olayının etkilediği bölgelere ilişkin kapsamlı bilgi veren ve mevcut durumu değerlendiren Yumaklı, üreticilerin zararlarının tespiti ve alınacak önlemler konusunda istişarelerde bulundu.

"TALEPLERİMİZİ SAYIN BAKANIMIZA UZUN UZUN ANLATTIK"

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Bakan Yumaklı'nın zirai don olayını tüm boyutlarını ele alan bir sunum yaptığını belirterek, "Hububat gibi temel stratejik ürünlerde bir problem olmadığını öğrendik. Ama meyvelerde büyük hasar var." diye konuştu.

Bakan Yumaklı'nın her şeye ürün ürün, şehir şehir vakıf olduğunu bugünkü toplantıda gördüklerini aktaran Babacan, "Milletvekillerimizle sahadan tespitlerimizi, çözüm önerilerimizi ve taleplerimizi Sayın Bakanımıza uzun uzun anlattık. Hepsini teker teker not aldı. Sayın Bakanımız, bugünkü Kabine Toplantısı'nda Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Kabine üyelerimize hem kendi sunumunu hem de bizim tespit ve taleplerimizin yer aldığı uzun bir sunum yapacakmış. Ardından da inşallah devlet olarak atılacak adımlar belirlenmiş olacak." ifadelerini kullandı.

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TARSİM'e kayıtlı çiftçi sayısının çok düşük olduğunu belirten Babacan, asıl problemin TARSİM'e kayıtlı olmayan çiftçiler olduğunu dile getirdi.

Babacan, "Devletimiz bu işin net bir şekilde farkında, çiftçimizin ve üreticilerimizin yanında olmayı sürdürecek." dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE GERÇEK VERİLERE ULAŞMIŞ OLACAĞIZ"

Toplantıya katılan AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı ise zirai dondan etkilenen üreticilere geçmiş olsun dileğinde bulundu. Son 30 yılın en düşük hava sıcaklıklarının yaşandığını belirten Açıkkapı, birçok ilin bu durumdan olumsuz etkilendiğini söyledi.

İlk andan itibaren hasar tespiti yapıldığını, ilerleyen günlerde havalar ısınınca gerçek verilere ulaşılabileceğini ifade eden Açıkkapı, bundan sonraki süreçte hükümetin ne yapması gerekiyorsa yapacağını vurguladı.

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Vatandaşlara çağrıda bulunan Açıkkapı, "TARSİM diye bir sigorta var. Üreticilerimizin buna biraz daha önem vermelerini arzu ediyoruz. Yapacakları TARSİM sigortasıyla afetlerden daha az etkilenmiş olacaklar. Alo TARSİM 172 hattına veya bulundukları illerde acentelere müracaat etmelerini isteriz." diye konuştu.