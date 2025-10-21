Bakan Yumaklı: Yanan alanlar hiçbir şekilde imara açılamaz

Haberin Devamı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yeşil Vatan Seferberliği Basın Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu.

Bakan Yumaklı'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

İnsansız hava araçlarımızla, akıllı kulelerimizle ormanlarımızı koruyoruz. Orman yangınları sadece Türkiye değil dünyada büyük yer tuttu. Yangınların yüzde 96'sı insan kaynaklı oluştu. 7 bin 92 yangınla mücadele ettik. Yangınlarda şehit olan vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığımız başta olmak üzere bütün kurumlara teşekkür ediyorum.

Dünyada yangınla mücadele anlamında Amerika, Kanada ile ülkemizi karşılaştırdığımızda ülkemiz ikinci sırada. Ülkemizin nasıl mücadele verdiğini ortaya koyuyor bu durum. Yanan alanlar hiçbir şekilde imara açılamaz. Bu yalan sürekli söyleniyor. 15 Ekim'e kadar teyakkuz halindeyiz dedik ve dediğimiz gibi oldu. Yeşil vatanımız için seferberlik başlattık.

"81 İLDE SEFERBERLİK BAŞLATILACAK"

550 milyon fidanı bir yıl içinde toprakla buluşturmak istiyoruz. 11 Kasım'da 81 ilde fidan dikim alanlarında bütün vatandaşlarımızla fidan dikeceğiz. Bu yıl daha önce kırdığımız dikim rekorunu kıracağız. Yangınlarda şehit olan vatandaşlarımız için 8 ilde 17 alanda hatıra ormanları kuruyoruz. Depremlerde hayatı kaybedenler için, Gazze'de hayatı kaybedenler için hatıra ormanı kuracağız.

"ÜCRETSİZ FİDAN SAHİPLENİLEBİLECEK"

11 Kasım ve sonrasında Basketbol Federasyonu ve Futbol Federasyonu ile işbirliği yapacağız. Seferberlik boyuncu Yeşil Vatan'a katkı sunmak isteyen vatandaşlarımız https://www.gelecegenefes.gov.tr adresinden katkıda bulunabilirler. Ücretsiz fidan sahiplenebilirler. Hangi ilde dikilmesini istiyorlarsa sistem üzerinden bulunu belirleyebilirler. Bu sitede hangi ilde ne kadar fidan sahiplendiğini gösteren bir haritada olacak.

Yangınlardan sonra bağışlarla ilgili bir çok soru geliyordu. Sitemizde ve uygulamamızda bağış yapma imkanı bulunuyor. Hem kişisel hem de kurumsal olarak yapılabiliyor. Aynı şekilde hatıra ormanı oluşturma istekleri de aynı site ve uygulama üzerinden yapılabilecek. Konum bilgileri de web sitesi ve mobil uygulama üzerinden paylaşılacak.

"ŞAHİDİMİZ TOPRAK, İMZAMIZ FİDAN, SEVDAMIZ YEŞİL VATAN"

Bu konuda bizleri cesaretlendiren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bütün kurumlarımıza teşekkür ediyoruz. 81 ilde aynı yürekle aynı niyetle hep beraber toprağa imza atalım. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız Yeşil Vatan olsun...