Bakan Yerlikaya: Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından terörle mücadele kapsamında Tunceli'nin Ovacık ilçesinde operasyon yapıldığını duyurdu. Buna göre; İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde, Doludibek kırsalında, jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerin katılımıyla hava destekli Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Operasyonu düzenleyen jandarma ve güvenlik korucularını tebrik eden Yerlikaya, "4 mevsim, 12 ay, 365 gün, gece gündüz teröristlerin peşindeyiz. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" dedi.