Bakan Yerlikaya: Son 5 günde aranan 4 bin kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığ paylaşımda, Çember operasyonlarının detaylarını duyurdu. Bakan 4466Yerlikaya, operasyonların sonucunda 4466 kişinin yakalandığını açıkladı. Detaylar şöyle:

81 ilde son 5 günde “Aranan Şahıslara Yönelik” düzenlenen “ÇEMBER-19” operasyonlarında arama kaydı bulunan 4.466 firari yakalandı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz.

Yakalanan şahısların kaç yıldır arandığı:

0-5 yıldır aranmakta olan 4.436 şahıs,

5-10 yıldır aranmakta olan 19 şahıs,

10 yıl ve üzeri aranmakta olan 11 şahıs “ÇEMBER-19” operasyonlarıyla yakalandı.

Yakalanan şahısların hangi suçlardan arandığı:

Hırsızlıktan 691 şahıs,

Dolandırıcılıktan 383 şahıs,

Yağmadan 159 şahıs,

Adam öldürmeden 79 şahıs,

Cinsel suçlardan 116 şahıs,

Terör suçlarından 85 şahıs,

Narkotik suçlarından 718 şahıs,

KOM (Kaçakçılık, Organize) 434 şahıs olmak üzere, diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 4.466 şahıs adalete teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda bu şahıslar; yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalandı.

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Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan Polislerimizi, Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle.