Bakan Yerlikaya: Narkokapan-Ankara operasyonumuzla yakalanan şüpheli sayısı 602’ye yükseldi

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi:

"Bugün 'Narkokapan-Ankara Operasyonu' ile 626 farklı adrese, eşzamanlı olarak düzenlediğimiz baskınlarda yakalanan şüpheli sayısı 602'ye yükseldi. Operasyonumuz hala devam ediyor."