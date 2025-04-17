Bakan Yerlikaya: Narkokapan-Ankara operasyonumuzla yakalanan şüpheli sayısı 602’ye yükseldi
17.04.2025 - 18:32Güncellenme Tarihi:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Narkokapan-Ankara Operasyonu"nda gözaltına alınan şüpheli sayısının 602'ye yükseldiğini bildirdi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi:
"Bugün 'Narkokapan-Ankara Operasyonu' ile 626 farklı adrese, eşzamanlı olarak düzenlediğimiz baskınlarda yakalanan şüpheli sayısı 602'ye yükseldi. Operasyonumuz hala devam ediyor."
“YENİ GELİŞME”— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 17, 2025
“Yakalanan Şüpheli Sayısı 602 Oldu”
Bugün NARKOKAPAN-ANKARA operasyonumuzla 626 farklı adrese, eşzamanlı olarak düzenlediğimiz baskınlarlarda yakalanan şüpheli sayısı 602’ye yükseldi.
Operasyonumuz hala devam ediyor.#TürkiyeninHuzuru🇹🇷 https://t.co/7Er2Ye1d6R