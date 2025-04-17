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GündemBakan Yerlikaya: Narkokapan-Ankara operasyonumuzla yakalanan şüpheli sayısı 602’ye yükseldi
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Bakan Yerlikaya: Narkokapan-Ankara operasyonumuzla yakalanan şüpheli sayısı 602’ye yükseldi

17.04.2025 - 18:32Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ANKARA (AA)

Bakan Yerlikaya: Narkokapan-Ankara operasyonumuzla yakalanan şüpheli sayısı 602’ye yükseldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Narkokapan-Ankara Operasyonu"nda gözaltına alınan şüpheli sayısının 602'ye yükseldiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi:

"Bugün 'Narkokapan-Ankara Operasyonu' ile 626 farklı adrese, eşzamanlı olarak düzenlediğimiz baskınlarda yakalanan şüpheli sayısı 602'ye yükseldi. Operasyonumuz hala devam ediyor."

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