Bakan Yerlikaya: Mahzen-13 operasyonlarında 2 suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaşım yaparak operasyonlar hakkında bilgi verdi. Bakan Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre, İzmir merkezli olarak Mersin ve Van’da gerçekleştirilen “Mahzen-13” operasyonlarında elebaşılığını Tahsim Aktaş ve Murat Hanaylıoğlu’nun yaptığı 2 ayrı suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda toplam 25 şüpheli yakalanırken 16 adet tabanca, 2 adet tam otomatik uzun namlulu silah, 10 adet tüfek, çok sayıda fişek, tüfek kartuşu ve muhtelif miktarda uyuşturucuya ise el konuldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İzmir merkezli Mersin ve Van’da düzenlenen operasyonlarda, organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, eğlence mekanlarını cebir ve tehdit kullanarak ele geçirmeye çalıştıkları, esnaflara ait işyerlerini kurşunladıkları, silahlı tehdit ile mağdur şahıslara zorla senet imzalattırdıkları, 3’üncü şahıslar adına para tahsilatı yaptıkları, silah ticareti yaptıkları, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.

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OPERASYONUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu 'Mahzen-13' operasyonlarına ilişkin detaylar ortaya çıktı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah 'Mahzen 13' operasyonu kapsamında 2 ayrı suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi. Suç örgütlerinin 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak', 'nitelikli yağma', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kasten yaralama', 'silahlı tehdit', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'mala zarar verme' ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarını işlediği belirtildi.

18 ŞÜPHELİDEN 15'İ YAKALANDI

İlk olarak Konak ilçesi başta olmak üzere Bayraklı, Bornova, Buca, Narlıdere, Torbalı ve Urla ilçelerinde faaliyet gösteren ve örgüt liderliğini Murat Hanaylıoğlu'nun yaptığı suç örgütüne yönelik saat 06.30'da operasyon düzenlendi. 76 ekip, 163 personel ve özel harekat timlerinin katılımıyla düzenlenen helikopter destekli operasyonda 21 ev, 2 iş yeri ve 3 araçta arama yapıldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 18 şüpheliden 15'i yakalandı. 3 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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BUCA MERKEZLİ ÖRGÜTÜNE BASKIN

Şafak vakti bir diğer operasyon da Buca ilçesi başta olmak üzere Bayraklı, Bornova, Konak ve Narlıdere ilçelerinde faaliyet gösteren ve liderliğini Tahsim Aktaş'ın yaptığı suç örgütüne yönelik gerçekleştirildi. 63 ekip, 135 personel ve özel harekat timlerinin katılımıyla düzenlenen helikopter destekli operasyonda 19 ev, 3 iş yeri ve 4 araç arandı. 13 şüpheliden 10'u yakalanıp, gözaltına alındı. Firari 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Her iki operasyonda şüphelilere ait ev ve araçlardaki aramalarda 2 otomatik tabanca, 10 tüfek,16 tabanca, 75 fişek, 43 kartuş, 5 senet, bir miktar uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ve basın ve emniyet gibi çok sayıda farklı kurumlara ait sahte kimlik kartları ele geçirildi. Gözaltına alınan toplam 25 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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