Bakan Yerlikaya, Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Braverman ile telefonda görüştü

Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Sayın Suella Braverman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Kendileriyle; Bakanlıklarımız arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi, göç ve stratejik güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunduk" ifadelerine yer verdi.