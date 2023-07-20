Bakan Yerlikaya, Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Braverman ile telefonda görüştü
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Suella Braverman ile telefon görüşmesi yaptı.
20.07.2023 - 00:29 | | DHA
Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Sayın Suella Braverman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Kendileriyle; Bakanlıklarımız arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi, göç ve stratejik güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunduk" ifadelerine yer verdi.