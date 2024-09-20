Hakkari'de yolcu uçağı pistten çıktı

Ankara Yüksekova seferi yapan AJet Havayolları’na ait yolcu uçağı Yüksekova Havalimanı’na inişinin ardından yoğun yağış nedeniyle pisten çıkarak ön dikmesi çamura saplandı.

AJET'TEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, "Esenboğa Havalimanı’ndan saat 11.20’de kalkan VF4316 uçuş kodlu uçağımızın Hakkâri Yüksekova Havaalanı’na saat 13.15’te inişi sırasında aşırı yağış nedeniyle ön tekerleği çamura saplanmıştır. Yolcularımızın sağlık durumu iyi. Misafirlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

UÇAKTA BELEDİYE BAŞKANI VAR

Yolcuların aralarında Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu sosyal medya hesabından yaşananları paylaştı. Büyüksu; "Bizim de içerisinde olduğumuz, Ankara-Yüksekova Seferini yapan yolcu uçağı pisti geçerek ön tekerleri çamura saplandı. Çok şükür herhangi bir yaralama ve can kaybı yoktur. Çok geçmiş olsun, Allah beterinden korusun inşallah" dedi.