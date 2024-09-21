Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı kamu kurumları ile rektörlerin atanma ve görevden alınma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran görevden alındı, yerine Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Adil Çalışkan atandı. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne ise Alparslan Çevik getirildi.

Kadının Statüsü Genel Müdürü Süreyya Erkan, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü de Yasin Akar oldu.

Aynı bakanlıkta bazı genel müdür yardımcılığı görevlerine de atamalar yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi Kamil Yeşil görevden alındı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı'nın ataması gerçekleştirildi.

YAVUZ SELİM KIRAN KİMDİR?

2022 yılında T.C. Zagreb Büyükelçisi olarak atandı. 2020 ile 2022 yılları arasında Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi (DEHUKAM) Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2019 ile 2022 yılları arasında Yunus Emre Vakfı Mütevelli Heyet Üyeliğinde bulundu. 2018 ile 2022 yılları arasında T.C. Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yaptı. 2018 yılı genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisinden Ordu Milletvekili Adayı oldu.

Haberin Devamı

2017 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Danışmanlığında bulundu. 2016 ile 2017 yılları arasında Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2016 ile 2017 yılları arasında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkan Danışmanlığı yaptı. 2014 ile 2016 yılları arasında Dışişleri Bakanı Başdanışmanı olarak görev yaptı.

2010 ile 2014 yılları arasında Avrupa Birliği Bakanlığı Bakanlık Müşavirliğinde bulundu. 2008 ile 2010 yılları arasında Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği yaptı.

6 ÜNİVERSİTEYE REKTÖR ATANDI

Cumhurbaşkanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 6 üniversiteye yeni rektör atandı.

Buna göre, Doğuş Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Alkan Çelik, İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nusret Akpolat, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı atandı.

Haberin Devamı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatma Aydın, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Şengönül, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Eyüp Debik getirildi.