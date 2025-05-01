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GündemBakan Yerlikaya açıkladı: 1 Mayıs etkinliklerinde 409 kişi gözaltına alındı
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Bakan Yerlikaya açıkladı: 1 Mayıs etkinliklerinde 409 kişi gözaltına alındı

01.05.2025 - 19:39Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Bakan Yerlikaya açıkladı: 1 Mayıs etkinliklerinde 409 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten İstanbul'da 407, Tokat'ta 1 ve Van'da 1 olmak üzere 409 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, 78 ilde 286 bin 584 vatandaşın katılımıyla düzenlenen 212 etkinliğin tamamlandığını belirterek "Etkinlikler kapsamında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten İstanbul'da 407, Tokat'ta 1 ve Van'da da 1 olmak üzere 409 şahıs gözaltına alındı." ifadesini kullandı.

Taksim Meydanı'na çelenk sunma ve Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakma etkinliğiyle ilgili 13 sendikanın organizasyonunda 817 kişinin katılımıyla 13 etkinliğin yapıldığını ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün huzur ve güven içinde geçmesi için ülkemiz genelinde 122 bin 777 kahraman polisimiz görev yaptı. Büyük bir özveri ve fedakarlıkla görevlerini ifa eden tüm güvenlik güçlerimize yürekten teşekkür ediyorum."

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