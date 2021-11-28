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Bakan YanÄ±k'Ä±n korumalarÄ± kaza yaptÄ±: 3 polis yaralÄ±

Tokat'a gelen Aile ve Sosyal Hizmetler BakanÄ± Derya YanÄ±k'Ä±n koruma ekibininÂ otomobili,Â elektrik direÄŸine Ã§arpÄ±p, tarlayaÂ devrildi. Kazada 3 polis memuru, yaralandÄ±. Bakan YanÄ±k'tan ilk aÃ§Ä±klama geldi. YanÄ±k, "Ã‡alÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z ÅŸuan hastanede mÃ¼ÅŸahede altÄ±nda. Ã‡ok ÅŸÃ¼kÃ¼r hayati tehlikeleri yok. Konuyla yakÄ±ndan ilgilenen saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na ve geÃ§miÅŸ olsun dileklerini ileten herkese teÅŸekkÃ¼r ediyorum." dedi.Â

28.11.2021 - 15:35 | | Fatih YILMAZ- Halil Ä°brahim YEL/ TOKAT, (DHA)
Bakan YanÄ±k'Ä±n korumalarÄ± kaza yaptÄ±: 3 polis yaralÄ±

Bir dizi programa katÄ±lmak Ã¼zere Tokat'a Samsun yÃ¶nÃ¼nden gelen Aile ve Sosyal Hizmetler BakanÄ± Derya YanÄ±k'Ä±n korumalarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu 34 HP 2587 plakalÄ± otomobil, Turhal yoluÂ GÃ¼zeldere kÃ¶yÃ¼ yakÄ±nlarÄ±nda, yaÄŸmurla kayganlaÅŸan yolda kontrolden Ã§Ä±ktÄ±. Elektrik direÄŸine Ã§arpan otomobil,Â yol kenarÄ±ndaki mÄ±sÄ±r tarlasÄ±naÂ devrildi. Kazada 3 koruma gÃ¶revlisi polis memuru yaralandÄ±. YaralÄ± polisler, ihbarla gelen saÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerince ambulanslarlaÂ Tokat Devlet Hastanesi ve GaziosmanpaÅŸa Ãœniversitesi Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â 

Bakan YanÄ±kÄ±n korumalarÄ± kaza yaptÄ±: 3 polis yaralÄ±

Â BAKAN YANIK'TAN Ä°LK AÃ‡IKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler BakanÄ± Derya YanÄ±k sosyal medyadan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "BugÃ¼n Tokat'ta polis memurlarÄ±mÄ±zÄ±n bulunduÄŸu araÃ§ maalesef trafik kazasÄ± geÃ§irdi.

Bakan YanÄ±kÄ±n korumalarÄ± kaza yaptÄ±: 3 polis yaralÄ±


Ã‡alÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z ÅŸuan hastanede mÃ¼ÅŸahede altÄ±nda. Ã‡ok ÅŸÃ¼kÃ¼r hayati tehlikeleri yok. Konuyla yakÄ±ndan ilgilenen saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na ve geÃ§miÅŸ olsun dileklerini ileten herkese teÅŸekkÃ¼r ediyorum." dedi.Â 

Bakan YanÄ±kÄ±n korumalarÄ± kaza yaptÄ±: 3 polis yaralÄ±

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