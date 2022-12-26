Bakan Yanık: 2003-2022 yıllarında 37 bin 821 gencimizi kamuya yerleştirdik

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yerleştirilmesi Töreni' ile 'Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İşbirliği Protokolü İmza Töreni' düzenlendi. Programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldı.

Bakan Ersoy, gençler ile çocukların kültür ve sanat hayatına katılımını içeren tüm adımları memnuniyetle karşıladıklarını söyleyerek, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'mız ile imzalayacağımız protokol neticesinde devletimizin himayesinde yer alan çocuklarımızın kültür ve sanat duyarlılıklarının artırılması, duygu dünyalarının zenginleştirilmesi ve estetik ufuklarını genişletilmesine katkı sağlamak amacıyla her türlü proje ve etkinlikleri hayata geçireceğiz. Çocuklarımızı sanatsal kültürel ve sosyal alanlarda bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirmeye teşvik edeceğiz. Oluşturacağımız ekipler ile birlikte çocuklara yönelik yetenek taraması yapacağız ve onların talep ve yetenekleri doğrultusunda eğitim alabilmeleri için adım atacağız" diye konuştu.





'13 BİN 863 ÇOCUĞUMUZA BAKIM SUNUYORUZ'



Bakan Yanık ise nüfusun yaklaşık 3'te 1'ini oluşturan çocuklara 81 ilde devletin sevgisini ve şefkatini ulaştırdıklarını belirterek, "Çocuklarla ilgili çalışmalarımızın odağında çocuğun huzurlu aile ortamında sağlıklı bir birey olarak yetişmesi önde geliyor. Bu anlamda önceliğimiz devletimizin koruması altında bulunan çocuklarımıza aile sıcaklığında hizmetler sunmak. 2002'den bugüne kadar aile odaklı hizmetlerimizden yararlanan çocuk oranını yüzde 39'dan yüzde 92'ye yükselttik. Aile odaklı hizmetlerimizin yanı sıra bakım kuruluşlarımızda da çocuklarımızı korumaya devam ediyoruz. Türk ve yabancı uyruklu tüm çocuklarımıza güler yüzle bakım sunan kuruluşlarımızı, onların ihtiyaçları doğrultusunda yeniden güncelledik. Koğuş tipi kuruluşlardan ev tipi yaşam modellerine geçtik. Çocuk evleri ve çocuk sitelerinde kurduğumuz yaşam modelleriyle gençlerimizin sosyal hayata uyum sağlamalarını kolaylaştırdık. Şu an yuva sıcaklığında toplam 13 bin 863 çocuğumuza bakım sunuyoruz" dedi.





'3 BİN 641 ÇOCUĞUMUZA EĞİTİM VERDİK'



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kurumlarda yetişen tüm gençlerin dört koldan hayata tutunmalarını sağlamak adına çalıştıklarını kaydeden Yanık, "Koruma altındaki gençlerimizi iş ve meslek danışmanlarımızla çalışma hayatına hazırlıyoruz. 13 ila 18 yaş aralığındaki çocuklarımız ile yükseköğrenime devam eden ve kurum bakımından ayrılan gençlerimize, 'Yaşam Becerileri' ile 'çalışma hayatı ve hukuk' eğitimleri veriyoruz.

Ayrıca aynı yaş grubu çocukların kariyer planlamalarına destek olmak için İş ve Meslek Danışmanlığı Eğitimleri Projesi'ni hayata geçirdik. 2022 yılında 3 bin 641 çocuğumuza kariyer planlamasına ilişkin eğitimler verdik. Korumamız altında bulunan ve çeşitli nedenlerle örgün eğitime devam edemeyen çocuklarımıza yönelik mesleki kursların açılmasını sağladık. Devletimiz, meslek sahibi olan gençlerimizin emeğini en doğru şekilde değerlendirmeye özen gösteriyor. 1988 yılından 2002 yılına kadar 21 bin 302 hak sahibi gencimiz istihdam edilirken 2003-2022 yılları arasında toplam 37 bin 821 gencimizi kamuya yerleştirdik" diye konuştu.



Bakanlar Ersoy ve Yanık, iş birliği protokolünü imzaladı ardından devlet korumasından yararlanan 780 gencin kura ile ataması gerçekleştirildi.