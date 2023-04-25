Bakan Varank: Otoyolları yapmasaydık bayramda kimse bir yerden bir yere gidemezdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Bursa 2'nci bölge 1'inci sıra Milletvekili Adayı Mustafa Varank, Bursa Büyükşeyir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Adliye Kavşağı açılış törenine katıldı. Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı tören alanına Togg ile gelen Varank, buradaki bir seyyar simitçinin tüm simitlerini satın alarak katılımcılara ikram etti.



Konuşmasında, yaptıkları yatırımların devam edeceğini belirten Bakan Varank, "Biz Bursa'nın günden güne geliştiğinin farkındayız. Şehri planlarken bir adım ötesini düşünmek zorundayız. Bu da önemli bir vizyon gerektiriyor. Şehrin 10-20 yılını düşünerek adım atmak çok önemlidir. Bayram tatilini geçirdik. Yeni yapılan otobanlarda bile trafik yoğunluğunu görüyoruz. Otoyolları, köprüleri yapmasaydık, bu bayramda kimse bir yerden bir yere gidemezdi. Bu vizyonsuz muhalefetin Türkiye'yi yönettiğini düşünün. O zaman bu şehirlerin hali ne olurdu. Bu yapılan yolların sadece turist taşımakta kullanıldığını sanıyorlar. Eskiden TIR'lar gündüz bekleyip gece geçerlerdi. Sadece ulaşımda değil her alanda biz bu şehre ve ülkeye yatırımları kaydırmaya devam edeceğiz. Bursa'yı da Avrupa'da tanınır hale getireceğiz. Biz her zaman yapmanın, üretmenin derdinde olduk" dedi.



'KİMİN NE DEDİĞİNE BAKMADAN YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ'



Togg üzerinden muhalefete eleştirilerde bulunan Bakan Varank, "Biz kimin ne dediğine bakmadan yolumuza devam edeceğiz. Bakan olarak ben kürsüdeyim. Ama Togg daha çok ilgi odağı oldu. Bizi eleştirenlerde yavaş yavaş bu noktaya gelmeye başladılar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul hariç Türkiye'nin her tarafını dolaşıyor. 'Bu Togg'u bana verseler, ben bakanlardan 100 kat daha fazla havasını attırırım' demiş. Yani bunun fabrikası nerede diye sormaktan, bunu bana verin havasını attırayım demeye gelmeleri de aslında bir ilerlemedir. Aynı zamanda bir acziyet ifadesidir. Demek ki İmamoğlu'nun kendi havası kendine yetmiyor ki, Togg'un havasına ihtiyacı var. Ama biz öyle Togg'un havasını kendisine kolay attırmayız. Ben buradan yeniden bir çağrıda bulunayım. Eğer, Ekrem İmamoğlu Türkiye'nin otomobili Togg'a binip bir tur atmak istiyorsa, ben ona bir tur için bu arabayı veririm. Ama bir şartım var. Yanına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu oturtacak. Önce Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek, sonra Osmangazi Köprüsü'nden geçecek. İstanbul-İzmir otobanını kullanacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nasıl bir lider olduğunu içselleştirecek. O zaman kendisine bir tur için bu arabayı veririz" ifadelerini kullandı.

'İMAMOĞLU, İSTANBUL HARİÇ HER YERİ GEZİYOR'



Kent merkezindeki ziyaretlerini sürdüren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gürsu Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nin açılışına katıldı. Toplanan kalabalığa hitap eden Bakan Varank, yerli otomobil üzerinden muhalefeti eleştirdi. Varank, "Bakınız, belediye başkanımız yaptığı hizmetleri saydı. Sayarken eminim unuttukları da vardır. İşte bizim bir ilçe belediyemizin ortaya koyduğu misyon. Bir ilçe belediyemizin ortaya koyduğu gayeyi emin olun şu anda Cumhuriyet Halk Partili büyükşehir belediyeleri bile ortaya koyamıyor. İstanbul'un bir belediye başkanı var. Şu anda İstanbul hariç her yeri geziyor. Bakın bu arkadaş şimdiye kadar hep bizim yaptığımız yatırımların havasını atmaya kalktı. Biz metro yaptık. Bu, 'ben yaptım' diye havasını atmaya kalktı. Ama bu hava atmak yeterli olmamış ki şimdi geçen gün bir açıklama yapmış. Diyor ki bana Türkiye'nin otomobilini versinler. Ben Togg'u İstanbul'un caddelerinde bakanlardan daha çok havasını attırırım. Şimdi bu arkadaşın kendi havası kendine yetmiyor belli ki. Togg'la hava atmaya çalışıyor" dedi.





'CAHİL MUHELEFETİN NE DEDİĞİNE ALDIRMAYACAĞIZ'



Muhalefeti 'cahil' olarak nitelendiren Varank, "Bu cahil muhalefetin ne dediğine aldırmayacağız. Bakınız bu arkadaşlar o kadar cahil ki; ne üretimden anlarlar, ne sanayiden anlarlar. Ne kalkınmadan anlarlar. Bunların yatırımdan anladığı ney? Heykelle musluk açmak. Şimdi o arkadaşlar o kadar Türkiye'den bihaberler ki. Ne diyorlar; Türkiye'nin otomobili İtalya'dan geliyor diyorlar değil mi? Bunlar ne Türkiye'yi biliyorlar ne Gemlik'i biliyorlar. Bunlar zannediyorlar ki Gemlik İtalya'da ama biz onlara Türkiye'yi de Bursa'yı da Gemlik'i de Allah'ın izniyle öğreteceğiz" diye konuştu.



Konuşmanın ardından kültür merkezinin açılış kurdelesi kesildi.