Bakan Varank: Kasetlerin, kumpasların piyasaya çıktığı, terörün gölgesinde kalan bir seçime gidiyoruz

Bursa 2'nci bölge 1'inci sıra Milletvekili Adayı Bakan Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alınan B-Cube Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Merkezi'nin tanıtım toplantısına katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile çok sayıda gencin katıldığı, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda konuşan Bakan Varank, girişimciliğin önemine dikkat çekerek, “Aslında dünyada yapı şekilleri değişirken ekonomikleri de değişiyor. Bugün geldiğimiz noktada, yüz yıldır var olan şirketlerin birkaç senede yok olup bittiğini görebiliyoruz. Daha 4 sene 5 sene önce kurulmuş şirketlerin dünyanın en fazla ciro yapan şirketleri haline geldiğini görebiliyoruz. Onun için girişimcilik aslında ekonominin dinamiklerini de dönüştüren bir unsur. Burada vurgulamak istediğimiz şey, geleneksel olarak, bir otomobil firması olarak yolumuza artık devam etme şansımız yok. Ortaya bir yenilik koymamız lazım. Peki yüzyıldır var olan bir şirket, artık neredeyse devletten daha fazla bürokrasi içeren bir şirket, bu yeniliği ortaya koyabilir mi? İnovasyonu ortaya koyabilir mi?” diye konuştu.

‘ASIL ÖNEMLİ OLAN FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ BİZE AİT OLMASI’

Türkiye’nin otomobili projesini işaret eden Varank, şunları söyledi:

“İşte girişimcilik aslında şirketlerin ihtiyaç duyduğu yeni teknolojileri, inovasyonu elde etmeleri için de kullanacakları ana unsur. Togg da böyle bir projeydi. Aslında start-upların geliştirdiği teknolojileri, araçlarına entegre ederek daha katma değer üretecekler. Ürünlerini daha cazip hale getirecekler. Belki çok müzik dinlemeyi seven bir insan, sadece TRT Dinle’yi indirebildiği için bu arabayı alırken, bunu tercih edecek. Onun için katma değer teknolojili inovasyonda, bunu da işte Türkiye'nin otomobili güzel bir şekilde başarıyor. Peki bunu nasıl yapabiliyoruz? Asıl vurgulamamız gereken bu. Biliyorsunuz çok eleştiri oldu. ‘Bunun neresi yerli. Şuradan hangi parçasını getiriyorsunuz, buradan hangi parçasını getiriyorsunuz?’ dendi ama asıl önemli olan bunun Türkiye’nin fikri mülkiyet hakları bize ait olan bir projesi olması. İstediğin teknolojiyi getirip bu araca entegre edebilirsin, kimseden izin almana gerek yok ama siz dünyanın diyelim ki en iyi dikiz aynasını da yapsanız, Renault’a bu dikiz aynasını satabilmeniz için genel merkezinden izin almanız lazım. İstediği kadar başarılı ürün üretin. İşte Türkiye'nin otomobil fikri mülkiyet hatları yüzde 100 bize ait olduğu için, bu teknolojileri alıp kendine entegre edecek ve otomotiv endüstrisi değişirken, dönüşürken çok farklı bir boyutta rekabetçi özelliklerini ön plana çıkaracak.”

‘KAYIKÇI KAVGASIYLA, TARTIŞMALARLA, PROJELERİ GÖLGELEMEK HOŞ DEĞİL’

Togg üzerinden muhalefeti eleştiren Bakan Varank, “İşte bu tartışmaları biliyorsunuz İtalya'dan geldi diyenler. Yani insan gerçekten hayret ediyor. Gemlik’i İtalya’da zannedenler var ama bazıları ne yapsanız da etki etmiyor. İşte yakın zamanda bir basın lansmanı oldu. Gazeteciler bütün fabrikayı gezdiler, araçlarla dolaştılar. Onun için şunu da vurgulayalım. Bu işlere siyasi hasımlıkla bakmamak lazım. Bunlar Türkiye'nin projeleri. Türkiye'nin değerleri. Yarın hepimiz öleceğiz, bizim geride bıraktığımız bu işler olacak. Çocuklarımıza, torunlarımıza bu vizyonu bırakırsak netice elde ederiz ama kayıkçı kavgasıyla, ‘Bunu İtalya’dan getiriyorsun’ dediğinde buna ne cevap verebilirsin ki. İtalya’dan getirmiyorum. Bunu bu tartışmalarla, bu projeleri gölgelemek için hoş değil ama yeni nesil bu tartışmalara takılmıyor. Onu da görebiliyorum. Farklı bir anlayışları var. İnşallah böyle projeleri Bursa'dan daha fazla çıkaracağız” ifadelerini kullandı.

‘BU ÖNEMLİ BİR SEÇİM, BİR KADER SEÇİMİ’

Pazar günü gerçekleştirilecek seçimin Türkiye’nin kader seçimi olduğunu belirten Varank, “Sıradaki hayalimiz öncelikle 14 Mayıs’ta şu seçimi Allah'ın izniyle almamız. Bu önemli bir seçim, bir kader seçimi. Gündemi takip ediyorsunuz. Tekrar kasetlerin, kumpasların piyasaya çıktığı, terörün gölgesinde kalan bir seçime doğru gidiyoruz ama milletimiz feraset sahibidir. İnşallah 14 Mayıs’ta doğru tercihi yapacak, doğru takdiri yapacak. Allah'ın izniyle sağduyulu hareket edecek” dedi.

‘CUMHURBAŞKANIMIZ SAHİCİ BİR LİDER, MAKET LİDER DEĞİL’

AK Parti'den Bursa 2'nci Bölge Milletvekili Adayı da olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, seçim çalışmaları kapsamında, Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde seçmenle buluştu. Bağlarbaşı Meydanı’nda kendisini bekleyen kalabalığa hitap eden Varank, “Buraya Türkiye'nin otomobiliyle geldik. Beğendiniz mi? Güzel mi? Maket miymiş, gerçek miymiş? Gerçekmiş değil mi? Değerli kardeşlerim bakınız biz bu ülkede 21 yıldır hep esaslı işlerin, hakiki işlerin, gerçek işlerin mücadelesini verdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde taş üstüne taş koymanın, bu aziz vatandaşlarımızın, kıymetli kardeşlerimizin hak ettiği hizmetleri onlarla buluşturmanın derdinde olduk. Biz maketle, İtalya'dan gelen ürünlerle değil, yerli ve milli ürettiğimiz ürünlerle hep sizin karşınıza çıktık. Yerli ve milli projelerle sizin karşınıza çıktık. Yerli ve milli yatırımlarla sizin karşınıza çıktık. Ve diyoruz ki bu yolculuk devam etsin. Bu hizmet kervanı devam etsin. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'yi kalkındırma hamlesine devam etsin. Sayın Cumhurbaşkanımızı herhalde size anlatmaya gerek yok. Sizin bağrınızdan çıktı. O sahici bir lider, maket lider değil ha. Tiyatro oynayan lider değil ha. Sevince de gerçek sever, kızınca da gerçek kızar. Derdiniz, gerçekten derdidir. İşte o lideri size anlatmama gerek yok” dedi.

‘LAFA GELİNCE MİLLETTEN YANA OLURLAR’

Millet İttifakı’nı ve CHP’li belediyeleri hedef alan Varank, “Bunlar ne yaparlar, ne yaptırırlar. Lafa gelince milletten yana olurlar. Lafa gelince, ‘Biz Türkiye'yi düşünürüz’ derler. Bakın Cumhuriyet Halk Partili belediyeler var bu ülkede. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler Türkiye'nin en büyük şehirlerini yönetiyor. Hani sizin huzurunuza gelip pahalılıktan şikayet edenler, ‘Biz milletin hakkını savunuyoruz’ diyen CHP'li belediyeler var ya şu anda Türkiye'nin en pahalı suyunu CHP'li belediyeler satıyor. Türkiye'nin en pahalı otobüs biletini CHP'li belediyeler satıyor. Onu da geçtim, Türkiye'nin en pahalı mezar yerini CHP'li belediyeler satıyor. Şimdi bu insanlar çıkmışlar diyorlar ki, ‘Biz milleti düşünüyoruz’. Hiç kusura bakmayın. Sizin kimi düşündüğünüzü biz gayet iyi biliyoruz. İşte bu Türkiye'nin en pahalı suyunu satanlara inat, biz doğal gazı bu ay sıfır lira yaptık. Çünkü vatandaşımızın imkanlarını arttırmaya çalışıyoruz. Sıkıntılarını gidermeye çalışıyoruz. Evet enflasyon var. Bununla ilgili mücadelede bu imkanları vatandaşlarımıza sağlayarak, bir nebze olsun onları rahatlatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

‘BUNLAR HEP FETÖ TAKTİKLERİ’

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesi ile ilgili olarak Bakan Varank, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu, FETÖ ile iş birliği yapmakla suçlayıp, şunları söyledi:

"Karşımızdaki yıkım ekibi, iktidar olmak için o kadar yanıp tutuşuyor ki. Bunlar sadece yapmadıkları, yaptırmadıkları gibi şu anda Türkiye'yi büyük bir felakete sürüklemeye çalışıyorlar. Kirli pazarlıklar içerisindeler. Türkiye'nin düşmanı terör örgütleriyle pazarlıklar içerisindeler. İşte bakın biliyorsunuz bu ülkede biz FETÖ belasını temizlemek için çok mücadele ettik. Onların çoğu yurt dışına kaçtı. 17-25 Aralık döneminde, 15 Temmuz darbe girişiminde hep bu memleketin aleyhine çalıştılar. Hep bu memleketi yıkmak için uğraştılar. Biz onların hepsine gerekli cevabını verdik. Yurt dışına kaçtı birçoğu. Ama bugün geldiğimiz noktada bu Kemal Kılıçdaroğlu var ya şu iktidara gelebilmek için kendi aralarındaki kirli pazarlıkların yanında şimdi FETÖ'yle pazarlık ediyor. Kendisi bir kaset kumpasıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına geçti. O kaset kumpaslarını, o montaj kasetleri hep FETÖ'cüler kullanıyordu. Şimdi ne yaptı biliyor musunuz? Rakibi olan Muharrem İnce'yi adaylıktan vazgeçirmek için yine bir kaseti devreye soktular. Onu da adaylıktan vazgeçirdiler. Bunlar hep FETÖ taktikleri değerli kardeşlerim. FETÖ'nün bu ülkeyi teslim almak üzere kullandığı enstrümanlar. Ama bizim milletimiz terör örgütlerine müsaade etmez. FETÖ'cülerin borusu bu ülkede bir daha ötsün istemez. Onun için 14 Mayıs’ta sizlerden güçlü bir destek istiyoruz. FETÖ terör örgütü kimin karşısındaysa onu destekleyelim diyoruz. PKK terör örgütü kimin karşısındaysa onu destekleyelim diyoruz. Bunu yaparsak Allah'ın izniyle başarılı olacağız. Ve inşallah bu FETÖ'cüler bir daha bu ülkede başlarını kaldıramayacaklar. Bu FETÖ taktikleri bir daha bu ülkede bir daha gündeme gelemeyecek. Ve inşallah biz farklı bir Türkiye'yi inşa edeceğiz.”

‘İKİ GÜNDEN NE OLUR DEMEMEMİZ LAZIM’

14 Mayıs seçimlerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı’na destek isteyen Varank, “Cumhurbaşkanımızı Meclis'te yalnız bırakmamamız lazım. Meclis'te de güçlü olmamız lazım. 300’ün üzerinde bir milletvekiliyle Meclis'te temsil edilmemiz, Cumhurbaşkanımıza destek vermemiz lazım. Şurada seçime 2 gün kaldı çok çalışmamız lazım. 2 günden ne olur demememiz lazım. Eş, dost, akraba herkesi arayacağız. Telefon rehberimizi açacağız. Oradaki her bir arkadaşımızı arayacağız. Diyeceğiz ki, ‘Bak değerli kardeşim bu Türkiye'nin kader seçimi. Ama, fakat, lakin deme vakti değil. Benim kafamda soru işaretleri var deme vakti değil. Terör örgütlerine karşı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme vakti. Terör örgütlerine karşı Cumhur İttifakı'nı destekleme vakti. Onun için durmayacağız, çalışacağız ve inşallah zaferi beraber kutlayacağız” diye konuştu.