Bakan Uraloğlu: Karayolları enerjisini GES’ten alacak

Bakan Uraloğlu, “Enerji ithalatını azaltma hedefiyle hem çevreyi koruyan hem de ekonomik olan yenilenebilir enerji kaynaklarımızı ülke genelinde yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Karayolları İzmir 2. Bölge Müdürlüğü’nün enerji ihtiyacının bir kısmını karşılayan 1 megavat gücündeki Çeşme Güneş Enerjisi Santrali ve 5 adet trafo, 45 adet inverter ile 10 bin 400 adet panelden oluşan Van Güneş Enerjisi Santralimizin ardından, Elazığ’daki Karayolları Kömürhan Güneş Enerjisi Santrali’ni de Ağustos ayında hizmete almayı planlıyoruz. Şanlıurfa ve İstanbul’da da Güneş Enerji Santralleri kurma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Van’da da ikinci santralimizi kuracağız” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, enerjiden tasarruf edilmesi amacıyla Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde Güneş Enerji Santralleri kurma çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini söyledi. Doğa dostu Güneş Enerjisi Santrallerini (GES) ülke genelinde yaygınlaştıracaklarını belirten Bakan Uraloğlu, “2017 yılında elektrik üretmeye başlayan İzmir Çeşme Güneş Enerji Santrali ile bugüne kadar 43,4 milyon TL’lik üretim gerçekleştirdik. 2023 yılında kullanıma aldığımız Karayolları Genel Müdürlüğünün ikinci Güneş Enerji Santrali olan Van Güneş Enerjisi Santrali de 5 bin 600 kilovatlık kurulu güce sahip. Buradan da yıllık toplam 7,2 milyon TL tasarruf sağladık.” diye konuştu.

Haberin Devamı

VAN’A 2. GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ YAPILACAK

Van’da 3,6 megavat kapasiteye sahip ikinci bir santral kurmak için çalışma başlattıklarını dile getiren Bakan Uraloğlu, “Santralimizin ihalesini yapmayı planlıyoruz. Bu santral ile de yıllık toplam 4 milyon TL tasarruf sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

“ELAZIĞ’DA GES İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI”

Bakan Uraloğlu, 5 Nisan 2024 tarihinde yapımına başlanan Kömürhan Güneş Enerjisi Santrali’nde de çalışmaların son aşamaya geldiğini belirterek, “Elazığ’da kurulumuna devam ettiğimiz Güneş Enerji Santrali’nde sona gelmiş durumdayız. Aladikme Köyü’nde inşa ettiğimiz santralimizi Ağustos ayında hizmete almayı planlıyoruz. ‘Bin 231 kilovat peak’ gücündeki santral ile yıllık 1 milyon 846 bin 800 kilovat saat enerji üretmeyi ve Kömürhan Tüneli’nin aydınlatma ihtiyacını karşılamayı planlıyoruz. Kömürhan Güneş Enerjisi Santrali ile de yıllık toplam 6 milyon TL tasarruf edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

"ŞANLIURFA VE İSTANBUL’A DA GES YAPILACAK”

Bakan Uraloğlu, Şanlıurfa ve İstanbul’da da GES kurulumu için çalışmalarına başladıklarını bildirerek, “Şanlıurfa Otoyol Bakım İşletme Şefliği sınırları içerisinde 5 megavat gücünde bir Güneş Enerji Santrali kurmak için temaslara başladık.” dedi. Uraloğlu, Karayolları İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü bünyesinde de 5,2 megavat gücünde güneş enerjisi santrali kurulumu için hazırlık çalışmalarına başladıklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, “Çevresel Etkileşim Değerlendirme Raporu’nun hazırlanması için gerekli işlemleri yürütüyoruz. Proje çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapım ihalesi yapmayı planlıyoruz.” ifadelerini kullandı. Bakan Uraloğlu, Enerji tüketiminden tasarruf edilmesi amacıyla başlattıkları Güneş Enerji Santrallerini hızla yaygınlaştırmaya devam edeceklerini vurguladı.

Haberin Devamı