Bakan Uraloğlu: Dijital telif yasası ile ilgili elimizden geleni yapacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul’da, dijital medya yöneticileriyle bir araya geldi. Toplantıda, Google’ın şeffaf olmayan algoritma yapısı, dijital telif yasası beklentisi ve Google’ın reklam tekelleşmesi konusunda dijital yayıncıların şikayetleri dinlendi. Toplantıya BTK Başkanı Fatih Sayan da katıldı.

GOOGLE’IN ŞEFFAF OLMAYAN ALGORİTMASI

Son dönemde tüm dijital yayıncıların ortak şekilde tepki gösterdiği Google’ın algoritma değişiklikleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’na anlatıldı. İstanbul’daki toplantıda yayıncılar Google’ın algoritmasının bilinmezliklerle dolu olmasını eleştirirken, şeffaflık konusunda destek beklediklerini iletti.

GOOGLE’IN MUHATAP BULUNDURMAMASI DA GÜNDEMDEYDİ

Bakan Uraloğlu ve BTK Başkanı Fatih Sayan basının şikayetlerini dikkatle dinleyerek notlar aldı. Dijital yayıncıların ortak paydada buluştuğu konulardan biri de Google’ın yayıncıların sorunlarını çözecek bir temsilcilik imkanı sunmaması oldu.

DİJİTAL TELİF YASASI KONUSU DA MASAYA YATIRILDI

Haberin Devamı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu’ndan destek istenen bir diğer konu ise dijital telif yasası oldu. Bakan Uraloğlu, dijital telif yasasının yayıncılar için önemini bildiğini, bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile de görüşerek elinden gelen desteği vereceğini belirtti.

GOOGLE’IN REKLAM TEKELLEŞMESİ

Uraloğlu’na aktarılan bir diğer husus ise Google’ın reklam pazarını domine ederek tekelleşmesi oldu. Yayıncılar, Google’ın Türkiye’deki reklam gelirlerinin yüzde 90’ına yakınının Google’ın elinde olduğuna dikkat çekerek, bu tekelleşmenin sektör için büyük bir tehdide dönüştüğünü bildirdi.

BAKAN URALOĞLU’NDAN ‘MALİYE’ VURGUSU

Bakan Uraloğlu, Google’ın reklam tekelleşmesi ve algoritma hamleleri ile vergide kayba neden olabileceğini belirterek, Hazine ve Maliye Bakanı ile de görüşeceğini söyledi. Uraloğlu, vergi ile ilgili süreç için maliyenin harekete geçme durumunun da olabileceğini söyledi.

“YANINIZDAYIZ, İNİSİYATİF ALACAĞIZ”

Bakan Uraloğlu, dijital yayıncılığın ve haber süreçlerinin ülke için kritik bir yeri olduğunu belirterek, yayıncıların endişelerini anladığını belirtti. Uraloğlu, “Tüm bu süreçlerde yanınızdayız. Kayıtsız kalmamız mümkün değil. Tüm sorunlarınızı takip edeceğiz. Telif için Kültür ve Turizm Bakanımız ile, vergi kaybı ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanımız ile, rekabet ihlali için de Ticaret Bakanımız ile görüşeceğim. İnisiyatif alacağız, dijital yayıcılarımızı yalnız da, sahipsiz de bırakmayız.” dedi.