Bakan Uraloğlu: Artık kadın şoförler sektörün ayrılmaz bir parçası haline geldi

Uraloğlu, Dünya Şoförler Günü kapsamında Uluslararası Nakliyeciler Derneğini (UND) ziyaret ederek kadın tır şoförleri ile bir araya geldi. Konuşmasına Dünya Şoförler Günü'nü kutlayarak başlayan Uraloğlu, UND'nin sektöre katkılarına dikkati çekerek, bundan dolayı kendilerine teşekkür etti.

Uraloğlu, ulaşım ve lojistik sektörünün gittikçe daha küresel hale gelen ve birbiriyle bütünleşen dünya ekonomisinin ve uluslararası ticaretin temel yapı taşı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının kesiştiği bir bölgede bulunan ülkemiz, dünya ekonomik merkezleri ile ham madde kaynakları arasındaki güzergah üzerinde stratejik olarak çok önemli bir kavşaktır. Bu eşsiz konumun sunduğu potansiyelden en üst seviyede ekonomik, siyasi ve kültürel kazanç sağlamak için son 22 yılda büyük mesafeler kat ettik. Türkiye'nin yıllardır süren altyapı problemini büyük ölçüde çözdük ve ülkemizi, Asya, Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Kafkaslar ve Karadeniz ülkeleri arasında ulaşımın her modunda uluslararası bir koridora dönüştürdük."

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"Bugün üç kıtada 70'e yakın ülkeye kara yolu ile taşıma gerçekleştiriyoruz. 60 ülke ile kara yolu taşımacılığı anlaşmamız var." diyen Uraloğlu şunlara dikkati çekti:

"Özellikle pandemi dönemi ve sonrasında, dünya ticareti sekteye uğrarken Türkiye olarak, coğrafi konumumuz ve güçlü lojistik sektörümüz ile başarı hikayeleri yazdık. Türkiye, güçlü ulaştırma altyapısı ve üretim imkanları ile uluslararası kara yolu taşımacılığında hızlı bir büyüme sürecine girdi. Pandemi öncesi dönem ile karşılaştırdığımızda, bakanlığımızdan uluslararası taşıma yapmak üzere yetki belgesi alan firma sayısında yaklaşık yüzde 80, taşıt sayımızda ise yüzde 46 artış olduğunu görüyoruz."

"Bugün ihracatımızın yüzde 33'ü kara yoluyla yapılıyor"

Bakan Uraloğlu, Bakanlığın, taşımacıların önündeki sorunların çözümü için sektör ile sürekli istişare içerisinde olduğunu dile getirerek, bu çalışmalar neticesinde gerek Avrupa gerekse Asya ülkelerine yapılan taşıma kotalarında önemli artış sağladıklarını, geçiş ücretlerini büyük oranda kaldırdıklarını ve azalttıklarını söyledi.

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Alınan geçiş belgesi sayısının 1,7 milyona, ihraç sefer sayısının da 1,6 milyona ulaştığını bildiren Uraloğlu, atılan adımların Türkiye'nin uluslararası ticaretine de doğrudan yansıdığını ve bugün ihracatın yüzde 33'ünün kara yoluyla yapıldığını bildirdi.

Uraloğlu, "Türkiye'nin ihracatı deprem ve talep düşüşüne rağmen 2023 yılında 256 milyar dolara çıktı. Sadece ülkemiz ihracatında değil, transit ticarette de taşımalardan aldığımız payı arttırdık. Ülkemiz hizmet ihracatı 100,8 milyar dolar seviyesine ulaşırken bunda taşımacılığın ve lojistiğin üstlendiği çok önemli bir rol var. Şimdi, Zengezur ve Kalkınma Yolu Koridorları gibi attığımız yeni adımlarla da sektörümüzün gücünü daha da arttırma ve geliştirme arzusundayız." ifadelerini kullandı.

"Ticaretin sürdürülebilirliği için yeni taşıma pazarları oluşturmak öncelikli politikamız"

Ticaretin sürdürülebilirliği için yeni taşıma pazarları oluşturmak, alternatif taşıma koridorları geliştirmek konularının öncelikli politikaları olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

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"Çin ile imzaladığımız Karayolu Taşımacılığı Anlaşması yürürlüğe girdi, 2024 yılında deneme amaçlı Çin taşımalarına başladık. Firmalarımız ile irtibat halinde sahadaki sorunları tespit ediyor, Çin tarafına iletiyoruz. 2025 yılının ilk yarısında Çin ile Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı yaparak, taşımaları daha da geliştireceğiz. Katar ile 14 Kasım 2024 tarihinde ikili kara yolu taşımacılığı anlaşmasını da imzaladık. Bölgedeki diğer ülkeler ile kara yolu taşımacılığı anlaşmasını tamamlayacağız. İmzalanan bu anlaşmalar, Kalkınma Yolu'nun kara yolu ayağının önemli noktaları olacak. Özellikle dijitalleşme alanında çoğu ülkenin önündeyiz. Bu konuda çeşitli ülkelere eğitimler düzenliyor, tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Dünyada ilk defa Elektronik Geçiş Belgesi'ni geliştirdik. Taşımacılığı kolaylaştıracak bu tür dijitalleşme çalışmalarına devam edeceğiz."

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"Bakanlığımızın en önem verdiği konulardan birisi de profesyonel sürücülerimiz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bakanlığın en önem verdiği konulardan birinin profesyonel sürücüler olduğunu dile getirdi. Şoförlük mesleğinin yüzyıllardan beri varlığını sürdüren bir meslek olduğunun altını çizen Uraloğlu, "Yüzyıllar önce hayvanların gücüyle çalışan taşıtların 19. yüzyıl itibarıyla yerini modern taşıtlara bırakmasıyla birlikte şoförlük de değişti ve dönüştü. Uzun yıllar boyunca bu meslek daha çok erkeklerin egemen olduğu bir alandı ancak artık çok iyi biliyoruz ki mesleklerin cinsiyeti yoktur. Bir ülkede kadınlar toplum hayatında etkin değilse, emin olun o ülkenin kalkınması, büyümesi, gelişmesi, hedeflerini gerçekleştirmesi asla mümkün değildir." yorumunu yaptı.

"Kadınlar sadece aile kurumunun kurucusu ve koruyucusu değil, ülkemizin, Türkiye Cumhuriyeti’nin de en büyük değeridir. Günümüzde dünya hızla değişirken kadınlar da iş dünyasında her alanda daha aktif hale geliyor." diyen Uraloğlu şunlara vurgu yaptı:

"Bu değişim, nakliye sektöründe de etkisini gösterdi. Artık kadın şoförler sektörün ayrılmaz bir parçası haline geldi. Bu nedenle kadın meslektaşlarımıza eşit fırsatlar sunmalı, çalışma koşullarını iyileştirmeli ve mesleki gelişimlerini desteklemeliyiz. Bakın, profesyonel sürücü temini tüm dünyada gittikçe daha da büyük bir sorun olmaya devam ediyor. Geçici bir çözüm olarak, şoförlerin sürücülük yapabileceğine dair sağlık raporunu ibraz etmeleri şartıyla 69 yaşına kadar çalışabilmelerine müsaade ettik. Soruna kalıcı bir çözüm bulunması amacıyla da sektör temsilcileri ve uzmanların katılımıyla çalışmalar yürütüyoruz. Sektörde özellikle kadınların ve gençlerin istihdamını önemsiyoruz."

"Kadın şoförler sektörümüze yeni bir soluk getirecek"

Bakan Uraloğlu, "Bakanlık olarak sürücülerimizin, gerek yurt içi gerekse uluslararası taşımalarında güvenli bir şekilde park edebilecekleri, dinlenebilecekleri daha fazla tır parkı ihtiyacını karşılamak için yeni bir İPA, yani Avrupa Birliği projesine, başlamayı da planlıyoruz. Konsept olarak kabul edildi ve şu an şartname ile bütçeleme çalışmaları sürüyor." ifadelerini kullandı.

Proje sayesinde ana ulaşım aksları üzerinde, uluslararası standartlarda kurulacak yeni park alanlarının, sürücülerin tamir, bakım gibi ihtiyaçlarını karşılarken akıllı ulaşım sistemleri ile donatılarak, sınır kapıları ile de entegre çalışabileceğini bildiren Uraloğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Projenin en önemli hedeflerinden birisi de emniyetli ve güvenli tır parkları oluşturarak, sürücülerin özellikle de kadın sürücülerin bu alanda istihdamını kolaylaştırmak. İnanıyorum ki bu tür çalışmalarımızla yakın gelecekte nakliye sektöründe kadınların sayısı daha da artacaktır. Kadın şoförler sektörümüze yeni bir soluk getirecek, daha verimli ve güvenli bir taşımacılık anlayışının oluşmasına katkı sağlayacaklardır. Az önce UND ile yaptığımız toplantıda da kadın sürücü istihdam eden sektörümüzü, şirketlerimizi bakanlık olarak destekleme kararı aldık." Bakan Uraloğlu, konuşmasının ardından kadın tır şoförleri ile aile fotoğrafı çektirdi.