GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri Bakan Tunç'tan yüzde 25 zam sınırı ile ilgili yeni açıklama
ABONE OL

Bakan Tunç'tan yüzde 25 zam sınırı ile ilgili yeni açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yüzde 25'lik kira zam tavanı uygulamasıyla ilgili, "Bunun uzatılıp uzatılmayacağı o gün belirlenecek. O günkü şartlar geldiğinde meclisimizin vereceği karardır" dedi

27.02.2024 - 13:52 |
Bakan Tunç'tan yüzde 25 zam sınırı ile ilgili yeni açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, 2 Temmuz'da sona erecek olan yüzde 25'lik kira tavan zam oranı uygulamasının devam edip etmeyeceğiyle ilgili de konuştu.

Bakan Tunç'un konuyla ilgili ifadeleri şöyle: "Önceliğimiz enflasyon hedefinin tutturulması. Pandeminin etkisi, depremin etkisi, diğer etkenler ekonomimizi olumsuz etkileyen hususlar. Tüm dünya etkilendi. Meclis böyle bir tedbiri düşündü haklı olarak. Bunun uzatılıp uzatılmayacağı o gün belirlenecek. O günkü şartlar geldiğinde meclisimizin vereceği karardır. Ev sahibi ve kiracı arasında arabulucu sistemini başlattık. Bu konudaki tartışmaları bir nebze aşağı çektik."

 

GÜNCEL HABERLER

'Türk Escobar'ın uyuşturucu trafiği ortaya çıktı! 20 milyar TL'lik varlığına el konuldu

'Türk Escobar'ın uyuşturucu trafiği ortaya çıktı! 20 milyar TL'lik varlığına el konuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
ABD'nin karakutusu büyükelçiden YPG itirafı: Güç kaybeder

ABD'nin karakutusu büyükelçiden YPG itirafı: Güç kaybeder