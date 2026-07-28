Elma ve kayısıyı bırakıp bu ürüne yöneldiler! Kurdukları bahçeyle kazançları katlandı, bölgeye örnek oldular

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Özlek, şunları kaydetti:"Bölgemizde elma, kayısı, hububat gibi ürünler yaygın olarak yetiştiriliyordu. Biz de eşimle bölgede kiraz yetiştiriciliği yapmaya karar verdik. Yaklaşık 6 yıl önce kurduğumuz kiraz bahçesinde 3 yıldır ekonomik olarak ürün toplamaktayız. Hasat ettiğimiz kirazları Türkiye'nin birçok iline göndermekteyiz. Kiraz katma değeri yüksek bir ürün. Çiftçilerimize örnek bir bahçe tesis ettiğimizi düşünüyoruz. Bahçemizi ziyaret eden çiftçilerin kendi bahçelerini kurmalarına vesile olduk. İlçemizde yaklaşık 20 kiraz bahçesi tesis edildi."