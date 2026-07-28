Elma ve kayısıyı bırakıp bu ürüne yöneldiler! Kurdukları bahçeyle kazançları katlandı, bölgeye örnek oldular
Van'ın Erciş ilçesinde elma ve kayısı yerine kiraz üretimine yönelen Özlek çifti, 5 dekarlık alanda kurdukları bahçeden bu yıl yaklaşık 5 ton ürün elde etti. Türkiye'nin farklı illerine gönderilen kirazlar sayesinde dikkat çeken çift, başarılarıyla çevredeki üreticilere de ilham oldu ve ilçede yaklaşık 20 yeni kiraz bahçesinin kurulmasına öncülük etti.
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Van'ın Erciş ilçesi Salihiye Mahallesi'nde yaşayan Özlek çifti, elma, kayısı ve hububat üretiminin yaygın olduğu bölgede farklı bir ürün yetiştirmek amacıyla 5 dekarlık alanda Türk ziraat mühendislerince geliştirilen "0900 Ziraat" kiraz çeşidinden 340 fidanla bahçe kurdu.
Üç yıldır ekonomik olarak hasat yapan çift, bu yıl yaklaşık 5 ton kiraz elde ederek, ürünlerini Türkiye'nin farklı illerine gönderdi.
Kurdukları bahçeyle çevredeki çiftçilere de örnek olan Özlek çifti, kendilerini ziyaret eden üreticilerin kiraz yetiştiriciliğine yönelmesine katkı sundu. İlçede son yıllarda yaklaşık 20 kiraz bahçesi oluşturuldu.
Ziraat mühendisi Ahmet Mesut Özlek, ailesinin dört kuşaktır çiftçilik yaptığını söyledi. Üniversiteden mezun olduktan sonra aile işletmesinde çalışmaya başladığını belirten Özlek, bölgede yaygın ürünlerin dışında alternatif tarıma yönelmek istediklerini anlattı.
Özlek, şunları kaydetti:"Bölgemizde elma, kayısı, hububat gibi ürünler yaygın olarak yetiştiriliyordu. Biz de eşimle bölgede kiraz yetiştiriciliği yapmaya karar verdik. Yaklaşık 6 yıl önce kurduğumuz kiraz bahçesinde 3 yıldır ekonomik olarak ürün toplamaktayız. Hasat ettiğimiz kirazları Türkiye'nin birçok iline göndermekteyiz. Kiraz katma değeri yüksek bir ürün. Çiftçilerimize örnek bir bahçe tesis ettiğimizi düşünüyoruz. Bahçemizi ziyaret eden çiftçilerin kendi bahçelerini kurmalarına vesile olduk. İlçemizde yaklaşık 20 kiraz bahçesi tesis edildi."