Kuraklık bitti, yaşam başladı! Çanakkale'de göçmen kuşların uğrak noktası canlandı! Geçen yıl tamamen kuruyan gölet hayata döndü!

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Uzunhızırlı Göleti’nin bölgeye yağan yağışlarla oluştuğunu söyleyen kuş gözlemcisi Cenk Polat, "Buradaki suyu köylüler sulama amacıyla kullanılıyor. Aynı zamanda göçmen kuşlar için de çok önemli bir otel, konaklama yeri. Hatta bu kuş türlerinin arasında nesli tehlike altında olan türler de var. Tepeli pelikan, dikkuyruk ve elmabaş, patka gibi kuş türleri burayı kullanıyor, besleniyor ve gücünü topladıktan sonra tekrar gidecekleri yerlere gidiyorlar. Bu bakımdan da Uzunhızırlı Göleti uluslararasında bir öneme sahip. Uzunhızırlı Göleti'nde bugüne kadar tespit ettiğimiz 137 kuş türü var. Bunların arasında nesil tehlike altında olan türler de var. Bu göç yolculukları sırasında burada dinleniyor ve besleniyorlar" dedi.