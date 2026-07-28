Kızıltepe'de köy işleri bitiyor, file kuruluyor: Toprak sahasında voleybol tutkusu...

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Kızıltepe ilçe merkezine 2 kilometre mesafedeki kırsal Çınarcık Mahallesi’nde yaşayanlar, her gün akşamüstü işlerini bitirdikten sonra kendi imkanlarıyla kurdukları toprak sahada voleybol oynamak için bir araya geliyor. Her yaştan mahallelinin katıldığı maçlar hem sosyal dayanışmayı güçlendiriyor hem de günün yorgunluğunu unutturuyor. Mahalledeki yaşlılar da çocukları ve torunları ile saha kenarında oturup maçları izliyor. Maçların sonunda kazanan sadece dostluk oluyor. Mahallelinin voleybola ilgisini gören Mardin Voleybol İl Temsilciliği de deforme olan fileyi yenileyip top desteğinde bulundu.



'HER GÜN VOLEYBOL OYNUYORUZ'



Mahallede kendi imkanlarıyla voleybol sahası kurduklarını söyleyen Mehmet Kepenç, "Çınarcık köyü olarak yazın başladığı zaman voleybol oynamaya karar verdik. Biz burada kendi filemizi kendi imkanlarımızla kurduk. Voleybol oynadığımızı gören Mardin Voleybol İl Temsilciliği yetkilileri yanımıza geldiler. Sağ olsunlar filemizi yenilediler ve yeni top hediye ettiler. Kendilerine buradan teşekkür ediyoruz. Her gün saat 18.00 gibi buraya gelerek voleybol oynuyoruz, akşam ezanıyla maçlarımız bitiyor" dedi.