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Bakan Tunç duyurdu: İsrail'in Ezgi'yi öldürmesine soruşturma

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail'in Ayşenur Ezgi Eygi'yi öldürmesiyle ilgili soruşturma açıldığını açıkladı.

12.09.2024 - 11:22 |
Bakan Tunç duyurdu: İsrail'in Ezgi'yi öldürmesine soruşturma

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Batı Şeria’da işgale karşı katıldığı protestoda İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi’nin ölümüne ilişkin “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız, bir soruşturma başlatmış durumda" dedi.

Bakan Tunç, “Bir rapor hazırlanması için çalışmalar yürüteceğiz. BM İnsan Hakları Konseyi’nde ve devam eden soykırım davasına bu raporun dahil edilmesiyle ilgili çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

 

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