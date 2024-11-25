Bakan Tekin'den 'kreşler kapatılacak' iddialarına yanıt!

Bakan Tekin'in açıklamalarından satır başları şöyle; Ben Özgür Özel'e gerçekten acıyorum şu anda. Kendi siyasi partisi içerisinde ya birileri tarafından bir manipülasyon içerisinde ya okuduğunu anlamakta problem yaşıyor ya da okuyor, anlıyor ama milleti yanlış bilgilendirmek için bu tür spekülatif şeylere giriyor. Bu mevzunun aslı şu ben tane tane anlatayım. Birincisi bizim belediyelere gönderdiğimiz yazı Sayın Özgür Özel'in ifade ettiği gibi kreşlerle alakalı değildir. Kreşlerle alakalı olamaz zaten. Neden? 36 ay altında bakım işlevi yerine getiren kreşler bizim bakanlığımızın yetki ve sorumluluk alanında dışındadır.

"YA CEHALETLERİNDEN SÖYLÜYORLAR YA TOPLUMU MANİPÜLE ETMEK İÇİN SÖYLÜYORLAR"

Biz herhangi bir belediyeye kreşinizi kapatın ya da kreş açın ya da kreşinizi açarken şu kriterlere uygun olarak kreş açacaksınız gibi bir yetkimiz yok bizim. Aynı ifadeyi Sayın İmamoğlu da kullanmış. Ya bilmiyorlar cehaletlerinden söylüyorlar ya biliyorlar ama toplumu manipüle etmek için söylüyorlar. Alenen yalan söylüyorlar anlamıdır bu açıkçası. Çünkü onlar söyledikten sonra bir sürü onların trolleri sosyal medyada aynı ifadeyi kullanıyorlar.

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Bizim kendilerine yazdığımız yazı belediyelere yazdığımız yazı ya da biz bir yazı yazarken CHP'li belediye başka bir partili belediye bir şey yazmayız zaten. Biz mevzuatı tanımlarız. Mevzuat kapsamında bize verilen yetkileri tanımlarız ve bu yetkiye uygun olan ya da olmayanları kendileriyle paylaşırız. Dolayısıyla ilgili kreşlerle ilgili bizim hiçbir yazımız yok.

Bahsettikleri yazı anaokulları ve anasınıfları ile alakalı ve bu yazıyı biz yazdık doğrudur. Müsaade ederseniz ben size bir paragraf okuyacağım. 'Anayasada eğitim ve öğretimin bireysel bir hak ve devlet içinde bir ödev olarak sayıldığı devletin bu ödevleri Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda aklın egemenliğine dayanan çağdaş eğitim ve öğretim kurumlarını oluşturarak yerine geçireceği bu nedenle eğitim ve öğretiminin merkezi yönetimin görevleri arasında kalmasının zorunlu olduğu. Bunun da ancak merkezi planlama ve program kadar uygulamayla da gerçekleştirilebileceği. Uygulamada okul öncesi eğitimde belediyelere görev verilmesinin eğitim laikleşmesini ve tekelden yürütülmesini amaçlayan eğitim birliği ilkesiyle ulusal birlik amacıyla demokratik laik, eşitlikçi, adil, işlevsel ve bilimsel temellere dayanan eğitim anlayışıyla anayasanın Atatürk ilke ve devrimlerini temel alan ruhuyla bağdaşmadığı gerekçesiyle…' bu okuduğum ifadeler benim yazdığım bir metin değil. Bu metin CHP'nin anayasa mahkemesine yaptığı bir başvuruda belediyelerin anaokulu ya da anasınıfı açma ile ilgili belediyelere hak veren 5393 sayılı belediye kanunun 14. Maddesinde verilen hakkı AYM'de iptal ettirmek için kendilerinin yaptığı başvurudaki ifadeler. 2005'te çıkıyor kanun çıktıktan sonra iptal davası başvurusu var.

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"'BELEDİYELER ANAOKULU AÇAMAZ' DEDİLER BAŞVURUYU AYM'E CHP YAPMIŞTI"

Belediyeler anaokulu açamazlar açmamalılar diyorlar. AYM de CHP'nin başvurusu doğrultusunda karar veriyor. Belediye kanunun ilgili maddesini iptal ediyor 2007'de. İptal ettiği tarihten itibaren MEB, hiçbir belediyeye anaokulu açma ruhsatı vermemiştir, veremez. Çünkü kanun bize bu yetkiyi vermemiş. Açılanlar varsa bunlar zaten kanuna aykırı bir şekilde açılmıştır. İşte bu sebepten dolayı Sayın Özgür Özel veya Ekrem İmamoğlu, bir ya kendi siyasi partilerinin geçmişlerini bilmiyorlar ne yaptıklarını bilmiyorlar 2005'te hangi gerekçeyle böyle bir iptal davası açtıklarını bilmiyorlar. Bilmeyebilirler, okumayabilirler veya okuduklarını anlamamışlar. Yahut okuduklarını anladılar ama işlerine gelmediği için millete böyle bir yalan söylemeyi kendi siyasi rantları açısından doğru buldular bunu yaptılar. Ben daha çok şimdi söyleyeceğim önermeyi önemsiyorum. Yahut CHP kendi içerisindeki siyasi iktidar kavgalarının kurbanı oldu Sayın Özel ve bu tür yanlış bilgiler kendisine verilerek kamuoyunda itibarı sarsılıyor.

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"BU UYGULANAN BİR SÜREÇ"

Ben alenen söylüyorum bizim yazımız da kreşlerle alakalı. Kreşlerin açılmasıyla alakalı veya kapatılmasıyla alakalı herhangi bir ifade yok. Biz gönderdiğimiz yazıda AYM'nin kararına atıfta bulunarak yani doğal olarak CHP'nin iptal gerekçesinde kullandığı argümanlara atıfta bulunarak diyoruz ki belediyeler anaokulu ve anasınıfı açamaz. Bu yeni bir olay da değil. Uygulanan bir süreç.

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Ne yapıyoruz? Bunlar açılmışlar bize şikayet geldikçe biz denetiyoruz. Bize şikayet geldikçe gidiyoruz diyoruz ki yasal olarak böyle bir hakkınız yok böyle bir hakkınız olmadığı için bu okulun kapatılması lazım diyoruz kapatıyoruz. Şimdi de bize gelen şikayetler üzerine, bu her yıl rutin olarak müfettişlerimiz giderler bu tür şikayetlere konu olan okulları kapatırlar, şimdi de aynı şeyi yapıyoruz.