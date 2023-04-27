Bakan Süleyman Soylu: Böyle liderler 100 yılda bir gelir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Demokrasi ve Özgürlükler Adası, Cumhuriyet Tarihinde İki 14 Mayıs Paneli'nde konuşma yaptı.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları;

Yassıada'ya yani buraya ilk gelişimde gördüğüm manzarayı hatırlıyorum. Etraf kırık döküktü. Yerlerde çerçöpler, duvarların her birine sinmiş küfler, dökülmüş boyalar ve sanki burada yaşananları anlatır gibi büyük bir terk edilmişllk vardı. Biz bu salonda demokrasiyi, millet iradesini, terk edilmişliğine şahit olmuştuk. Sonra da bu salonu ve bu adanın nasıl terk edildiğini görmüştük. Bu salonda ve bu adada millet vicdanının nasıl örselendiğini tekrar hatırlamayalım diye maalesef burasının terk edilmişliğine hep beraber şahit olmuştuk. Yıllar sonra adaya çıkış izni alabildiğimiz ilk kez geldiğimizde gördüğümüz manzara tam anlamıyla buydu.

Hapishanelerin olduğu yere gittik. Paslı demir parmaklıkları oradaki halini gördük. Orada yaşanmışlıkları demokrasiye ve millet iradesine yapılan hakaretleri hayal ettik.

Yapanların hakikaten her birine içimizden çok şeyler söyledik. Millet de çok şeyler söyledi. 13-14 yaşındaydım çocukların bazen boş durmama gibi usulleri, işleri vardır. Babamdan izin aldım bir bayramda kartpostal satmak için Sirkeci'ye gittim. Sirkeci'de bugünkü gördüğünüz, bildiğiniz yerlerde o dönem meşhur olan ve birbiri ile bayramlaşmanın en temel araçlarından biri olan kartpostal satan yerlerden kartpostal aldık. Aralarında rahmetli Menderes'in de kartpostalı vardı.

Çocuktum... O dönemler söylediğim yıllar zannediyorum 85-86'lı yıllar. O dönemler darbe sonrası da olduğu için bu meselelerin çok rahat konuşulabildiği çok rahat ifade edilebildiği dönemler değildi. Zaten 1960 darbesinden sonra sadece biz bu ülkeye hizmet eden evlatlarını yitirmedik veya hapishanelerde hayatlarının zindanlarda geçirmesine bir şekilde şahit olmadık. Başka bir şeye de şahit olduk. Onlarla ilgili bir şeyin konuşulmasının da yasaklandığına şahit olduk.

1960 darbesinden sonra 'Ben Demokrat Parti'nin devamıyım' diyemeyecek kadar 'Gözlerime bakın her şeyi anlarsınız' gibi ifadelerin milletin birbirine şifreyle söylediği bir anlayışı da bu millet yaşadı. Geldik komşumuza yaptırdığımız kartpostal üzerine kartpostalları koyduk. Evet... Demokrat Parti'den gelen bir aileden hepimizin olduğu gibi gelen bir ailede yetişmiş çocuğum ben de.

"BÖYLE LİDERLER 100 YILDA BİR GELİR"

Bu ülke Recep Tayyip Erdoğan yetiştirdi. Böyle liderler 100 yılda bir gelir. 'Şimdi zamanı değil' dersek ABD acımazsızdır, Avrupa acımazsızdır. Onların yetişmiş insanlarla dertleri söz konusu değildir. Bu millet 15 Temmuz'da tam 27 Mayıs 1960'da karşılaştığı hınç ile ABD'yi mağlup etmiştir.

Eğer bugün iki 14 Mayıs'ı konuşuyorsak birinci 14 Mayıs'ı bitiren dış güçlerin yanında iç güçlerin de yanında olduğunu, ikinci 14 Mayıs'ta da yine aynı karakterin varlığını yani dış güçlerin yanındaki demokrasiyi içine sindirememiş o iç güçlerin varlığını, iş birlikçiliklerini, millete ihanetini 70 yıl sonra bile bize nasıl 14 Mayıs'ın kiniyle baktıklarını da hep beraber konuşmak lazım.

"DEMOKRASİNİN UTANCI OLACAK BİR BAHANE"

Farkındasınızdır muhakkak ama biz yıllardır dış güçler ve Amerika'dan bu insanların üstündeki yükünü almaya çalıştık. Millet iradesinin tekrar örselenmemesini bu işlerin tekrar başımıza gelmemesini istiyorsak o yerli malı darbecileri o zihniyetin bugünkü taşıyıcılarıyla birlikte sürekli olarak yüzleştirmek lazım. Yüzleştirmek lazım ve yüzleştirmek lazım. Hiçbir zaman 'Sizi ben bile kurtaramam' sözünü bu millete unutturmamak lazım.

Ben 2009'da Demokrat Parti başkanıyken 27 Mayıs'ın yıl dönümünde o dönem Danıştay üyesi olan Tansel Çölaşan tuttu, 27 Mayıs için, 'Menderes ile Demokrat Parti şöyle şöyle yapmasaydı darbe de olmazdı' diye akıllara zarar bir kılıf demokrasinin utancı olacak bir bahane ortaya sürdü. Evet bugün ikinci 14 Mayıs'ı konuşacağız. Biz bu millete ikinci 14 Mayıs'ı hediye etmek istiyoruz. Ama birileri de ikinci 27 Mayıs hayallerini de içlerinde yıllarca hayallerinde taşıdılar ve bunu kendi etki alanlarındaki kendi kuşaklarına miras bıraktılar.

Demokrasi dışı, hukuksuz, Batı'da olmaz, olmamalı, kötü ama onlara yapılırsa caiz olabilir haklıdır ve bazen de bu da lazım, bu kadar demokrasiye fazla' diye sözleri hep beraber yıllarca taşıdır. Bu sözlerin herbiri meşruiyet alanlarında taşıdıklarını hep beraber gördük. Bu millet Yassıada'nın masumun, bu millet Yassıada'nın mağduru ama aynı zamanda bu millet Yassıada'nın mağrurudur.