Bakan Soylu: Uyuşturucu riskini 42 kriterle ölçüyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batman'da gerçekleştirilen Kökünü Kurutma Operasyonu'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, "Biz bu uyuşturucu illetini ülkemizden söküp atacağız. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucunun kullanım biçimini ve miktarını her 3 ayda bir takip ediyoruz. Her vilayetimizde uyuşturucu riskini 42 kriterle ölçüyoruz. Buna göre tedbirlerimizi alıyoruz. Bu mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." dedi.

Soylu, "2022'de metenfamin 16 ton 100 kilo yakalandı. Yine PKK'nın en önemli finansmanı olan 110 milyon kök kenevir yakalandı. Toplam 289 milyar liralık terörün finansmanının önüne geçilmiş oldu." şeklinde konuştu.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE YENİ DÖNEM

Türkiye 2022 yılında uyuşturucuyla mücadelede yeni bir döneme girdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, süreci "Kökünü kurutacağız" mesajıyla başlattı. Hedefte uyuşturucu satıcıları ve zehir tacirleri vardı. Geçtiğimiz yıla damga vuran operasyonlarda, 278 bin 202 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Diyarbakır'da 21 Haziran'da şafak vakti, narkotik şube ekipleri uyuşturucuyla mücadelede 'Kökünü Kurutma Operasyonu'yla yeni bir aşamaya geçti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucuyla mücadeledeki bu önemli süreci, "Kökünü kurutacağız" mesajıyla başlattı.

2022'DE 30 OPERASYON YAPILDI

2022 yılında toplam 30 "Kökünü Kurutma Operasyonu" düzenlendi.

Bakan Soylu, tüm operasyonlara bizzat katıldı.

22 ton esrar, 9,7 ton metanfetamin, 5,5 ton kimyasal madde, 4,9 ton eroin, 770 kilogram kokain ve daha tonlarca uyuşturucu madde ele geçirildi.

278 bin 202 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Narkotik operasyonlarına özel harekat polisleri de katıldı, operasyonlara havadan da destek verildi.

NARKOTİK EKİPLERİNİN OPERASYONLARI SÜRÜYOR

2022 yılındaki operasyonlarda özellikle son yıllarda kullanımında artış görülen metanfetamin ve sokak satıcıları da hedefteydi.

"Narko Yakalar" sloganıyla yola çıkan narkotik ekiplerinin kökünü kurutma mesaisi, 2023'ün ilk günlerinde de devam etti.

Bunun dışında ülke genelindeki çeşitli operasyonlarla da uyuşturucuyla mücadele sürüyor.