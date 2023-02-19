Bakan Soylu paylaştı: O bölümü bilerek kestiler

İçişleri Bakanı Soylu, önceki gün CNN Türk’te canlı yayına bağlandı. Soylu burada yaptığı konuşmada deprem bölgesinde son duruma ilişkin bilgileri aktardı. Bakan Soylu’nun konuşmasının “Bizim hazırlığımız İstanbul depremineydi” kısmı sosyal medyada tartışıldı.

"BİLEREK KESTİLER"

Bakan Soylu Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Topyekûn beraber depremin yaralarını sarmak için mücadele ederken deprem yalanlarını çoğaltmak için mücadele edenler var. Allah’a havale ediyoruz. 'Bizim hazırlığımız İstanbul depremineydi'den sonraki bölümü bilerek kestiler." dedi.

"MANİPÜLASYONA MARUZ BIRAKANLARA..."

Bakan Soylu, "50. saniye sonrası manipülasyona maruz bırakılanlara" diyerek CNN Türk yayınının videosunu paylaştı.

Bakan Soylu'nun paylaştığı videodaki açıklamaları şöyle:

Türkiye AFAD kurulduğun beri 99'depreminden itibaren deprem hazırlığını sürdürüyor. Hem yapısal stogunu yenilemeye çalışıyor. Hem de depremle karşı karşıya kaldığımızda devletin kapasitesinin, gücünün nasıl olabileceğini ortaya koymaya çalışıyor. Son 3-4 yıldır da 106'nın üzerinde akretite arama kurtarma ekibi yaptık. Türkiye'de bir potansiyeli harekete geçirebilmek... Bizim aslında hazırlığımız İstanbul depremiydi. İstanbul depremiyle karşı karşıya kalırsak bu depremde milletimize nasıl ulaşırız, nasıl yardımcı oluruzun ben bütün değerlendirmelerimde bütün toplantılarda hedeflerimizin bu olduğunu ortaya koyduk. Fakat Kahramanmaraş hattı da veya İzmir de bizim için önemli alanlardan bir tanesiydi. 2019 yılında ilk il risk azaltma planını Kahramanmaraş'ta yaptık. O planın bütün illerde yapılması gerektiğini Kahramanmaraş'ta karar verdik. 2021 sonu, 2022 başında bütün planların tamamını bütün illere yönelik bitirdik. 2022 yine İstanbul depremi veya diğer depremlere çekincemizden deprem eğitim yılı ilan ettik. 2023 yılını tatbikat yılı ilan ettik. Mersin Akkuyu Nükleer Santral, dahil olmak üzere, hastaneler dahil olmak üzere 97 bin deprem tatbikatı yaptık. 650 bin afet gönüllüsü oluşturduk. Son 3 yılda hangi tecrübeyi yaşamışsak o sonucu sisteme aktarmaya çalıştık.

Bugün sahada karşılaştığımız, arama kurtarma yapan bütün arkadaşlarımızı motivasyona sevk etmeye, her birinin kapasitesini yükseltmeye çalıştık. Bütün bunları yaparken de tek bir şey düşündük. Türkiye afet bölgesidir. Türkiye'nin bölgeleri doğal afetlerle karşı karşıya kalmış bir ülkedir. Onun için bizim yapmamız gereken hem bu konulardaki bir rehabilitasyon varsa onları alabilmek, hem de özellikle depreme yönelik yapı stogunun değişmesi ve bir taraftan vatandaşımıza deprem anında neler yapılabileceğini anlatmaya yönelik çabayı ortaya koymak, Türkiye'nin kapasitesini geliştirebilmek.