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Bakan Soylu, Malatya'da incelemede bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremlerin vurduğu Malatya'da incelemede bulunup, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde toplantı yaptı.

26.02.2023 - 14:52 | | İsmail AKKAYA- Salih BÜYÜKSAMANCI- Taha AYHAN/MALATYA,(DHA)-
Bakan Soylu, Malatya'da incelemede bulundu

Bakan Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'ya geldi. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndaki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde toplantı yapan Soylu, kentteki son durumu yetkililer ile değerlendirdi. Soylu, daha sonra İnönü Caddesi Soykan Meydanı'nda incelemelerde bulundu. Burada depremzedelerle sohbet eden Soylu, ardından kentten ayrıldı.

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