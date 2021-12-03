Bakan Soylu acı haberi duyurdu! Tunceli'de bir asker şehit oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları'nda, Tunceli Ovacık kırsalında, bir mağaraya gerçekleştirilen operasyonda 1’i teslim, toplam 3 terörist etkisiz hale getirildi.

OPERASYON DEVAM EDİYOR

Mağarada sıkıştırılan teröristlere operasyon devam ediyor.

1 JANDARMA ŞEHİT

Operasyonun ilk aşamasında teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan 1 Kahraman Jandarmamız; yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve Jandarma Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum.

Başımız sağ olsun."