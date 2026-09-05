Kars’ta 4,7 milyar liralık dev proje! 500 yataklı hastane hızla yükseliyor

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Kars Bölge Hastanesi’nin yalnızca kent merkezine hizmet veren bir sağlık kuruluşu olarak değil, çevre illeri de kapsayan bölgesel bir sağlık merkezi olarak planlandığını ifade eden Çalkın, Kars’ın sağlık alanında bölgenin öncü kentlerinden biri haline getirilmesinin hedeflendiğini söyledi.Çalkın, "Burası isminden de anlaşıldığı gibi bölgeye hitap edecek. Ardahan, Iğdır, Kars, Nahçıvan, açılırsa kapı Ermenistan, Artvin’in bir kesimi, Ağrı’nın ilçeleri biz burada bir bölge oluşturmaya çalışıyoruz. Zaten son atamalara bakarsanız doktor atamalarına, ilk defa bölge de olmayan çocuk endokrini, çocuk kardiyoloji, nevroloji bunlar gibi birçok dalda atamalar oldu. Biz artık Kars’ı bölge haline getirme planımız var, hedefimiz var. Hiçbir ille yarışmıyoruz, bu ilde bu var, şu ilde bu var demiyoruz. Bizim kendi ilimiz bizi ilgilendiriyor. Buradaki TRA2 Bölgesi’nde de Kars öncü ildir ve biz Kars’ı bölge yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.