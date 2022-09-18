Bakan Soylu: 6 bin 725 ekip aracı 1949 motosikletli ekibimiz sınava geç kalan adayları okullarına yetiştirdi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 bin 725 ekip aracı ve 1949 motosikletli polis ekibinin Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) geç kalan adayları okullarına yetiştirdiğini duyurdu.
18.09.2022 - 18:39 | | DHA
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "KPSS'ye giren adaylarımız için teyakkuzdaydık. Nüfus Müdürlüklerimiz 07.00-15.00 saatleri arası 2 bin 466 adayın kimlik kartı başvurusu alındı. 6725 ekip aracı, 1949 motosikletli polis ekibimiz sınava geç kalan adayları okullarına yetiştirdiler. Tüm ekiplerimize teşekkürler" dedi.