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GündemBakan Şimşek, PKK'nın fesih kararını değerlendirdi: Şimdi huzur, istikrar ve refah zamanı
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Bakan Şimşek, PKK'nın fesih kararını değerlendirdi: Şimdi huzur, istikrar ve refah zamanı

12.05.2025 - 21:25Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Bakan Şimşek, PKK'nın fesih kararını değerlendirdi: Şimdi huzur, istikrar ve refah zamanı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin, "Türkiye'de ve bölgemizde güven ve istikrar pekişecek, yatırım iklimi daha da iyileşecek. Şimdi huzur, istikrar ve refah zamanı." ifadesini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye süreci ile ülkemiz, artık tüm enerjisini, maddi ve manevi kaynaklarını daha verimli ve etkin alanlarda kullanarak kalkınma sürecini hızlandıracak ve büyüme potansiyelini artıracaktır. Türkiye'de ve bölgemizde güven ve istikrar pekişecek, yatırım iklimi daha da iyileşecek. Şimdi huzur, istikrar ve refah zamanı."

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