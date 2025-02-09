Bakan Şimşek, Cizre'de vergi dairesi personeline karşı gerçekleştirilen saldırıyı kınadı

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Saha denetimi sırasında personelimize yapılan saldırıyı büyük üzüntü ile öğrendim. Her türlü şiddete karşıyız.

Vergide adaleti sağlamak için görev yapan çalışanlarımızın her zaman yanındayız.