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GündemBakan Şimşek, Cizre'de vergi dairesi personeline karşı gerçekleştirilen saldırıyı kınadı
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Bakan Şimşek, Cizre'de vergi dairesi personeline karşı gerçekleştirilen saldırıyı kınadı

09.02.2025 - 12:49Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber Merkezi

Bakan Şimşek, Cizre'de vergi dairesi personeline karşı gerçekleştirilen saldırıyı kınadı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Şırnak Cizre'de vergi dairesi personelinin görevi başında saldırıya uğramasıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Saha denetimi sırasında personelimize yapılan saldırıyı büyük üzüntü ile öğrendim. Her türlü şiddete karşıyız.

Vergide adaleti sağlamak için görev yapan çalışanlarımızın her zaman yanındayız.

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